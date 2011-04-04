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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 852853854855
Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 15:59

Re: Байки про банки і не тільки....

  lubopytnaya написав:Анонимки - это неименные карты, на которых не выбиты ФИО владельца?

Ні, це де власник не дає банку своїх даних, і отже по карті його спіймати нізя. Теоретично. Сільпошну продавали просто на касі.
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  lubopytnaya написав:
  Zochan написав:Анонімки це типу Восток-Сільпо(нових вже немає), також є в Ощадбанку...

Я, к сожалению (или к счастью) не знаю, как в Востоке и Ощадбанку. Не являюсь клиентами этих банков.
Анонимки - это неименные карты, на которых не выбиты ФИО владельца?

Не совсем -- это "предоплаченные" карты, для получения которых не нужны паспорт/код.
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 16:36

Re: Байки про банки і не тільки....

lubopytnaya написав:Я, к сожалению (или к счастью) не знаю, как в Востоке и Ощадбанку. Не являюсь клиентами этих банков.
Анонимки - это неименные карты, на которых не выбиты ФИО владельца?

Карти Восток продавали на касі Сільпо за 2грн.(без паспорту та коду), активація тільки за допомогою мобільного. Карти такого типу можна використовувати тільки в Україні. Також є ліміти день/місяць/рік.
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