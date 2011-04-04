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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 855856857858
Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 11:28

  Квесторе_поверніться написав:
  flyman написав:ці два банчики (як і Дельта) могли спокійно пережити "чистку", але баба 200 "допомогла"

Якби НБУ ще рефінансом ВАБу і ФІ допомагав то могли.... але ж попередній рефінанс був вкрадений...тому і не могли.
Аналогічно і з Дельтою...занадто багато було вкрадено.


Що значить якби. 30 млрд. ще з 2014 р. по курсу значно нижчому залили в ці банки. ВАБ, вкладником якого я був, вже з січня 14-го не міг виконувати зобов'язання. А ще до того ВАБ суперпорохотяжив ринок пропонуючи по 30% річних. Інше питання, що зараз якщо доб'ють імперію Бахматюка, пустивши з молотка, то виручать копійки і загублять реальне виробництво. По крайній мірі інакших прикладів в аналогічних ситуаціях не було. тому може і краще хай потиху виплачує, як пропонує.
Національний банк України https://www.facebook.com/NationalBankOf ... =3&theater
15 листопада 2019 р. ·
Заборгованість Олега Бахматюка перед державою більша, ніж передбачені кошти на ліки для українців у Держбюджеті-2020❗️
Загалом він винен державі 29,3 млрд грн. Сума боргу складається з:
11 млрд грн – Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, який виплатив цю суму вкладникам двох банків – «Фінансова ініціатива» та «ВіЕйБі Банку», власником яких був О.Бахматюк; 10,6 млрд грн – Національному банку за кредитами рефінансування, виданим згаданим банкам; 7,7 млрд грн – трьом державним банкам.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 13:17

  Ой+ написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  flyman написав:ці два банчики (як і Дельта) могли спокійно пережити "чистку", але баба 200 "допомогла"

Якби НБУ ще рефінансом ВАБу і ФІ допомагав то могли.... але ж попередній рефінанс був вкрадений...тому і не могли.
Аналогічно і з Дельтою...занадто багато було вкрадено.


Що значить якби. 30 млрд. ще з 2014 р. по курсу значно нижчому залили в ці банки. ВАБ, вкладником якого я був, вже з січня 14-го не міг виконувати зобов'язання. А ще до того ВАБ суперпорохотяжив ринок пропонуючи по 30% річних. Інше питання, що зараз якщо доб'ють імперію Бахматюка, пустивши з молотка, то виручать копійки і загублять реальне виробництво. По крайній мірі інакших прикладів в аналогічних ситуаціях не було. тому може і краще хай потиху виплачує, як пропонує.
Національний банк України https://www.facebook.com/NationalBankOf ... =3&theater
15 листопада 2019 р. ·
Заборгованість Олега Бахматюка перед державою більша, ніж передбачені кошти на ліки для українців у Держбюджеті-2020❗️
Загалом він винен державі 29,3 млрд грн. Сума боргу складається з:
11 млрд грн – Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, який виплатив цю суму вкладникам двох банків – «Фінансова ініціатива» та «ВіЕйБі Банку», власником яких був О.Бахматюк; 10,6 млрд грн – Національному банку за кредитами рефінансування, виданим згаданим банкам; 7,7 млрд грн – трьом державним банкам.


Так от, навіщо було тягнути аж до моменту, коли тре було націоналізовувати ПБ і робити емісію на 110 ярдів грн., якщо можна було до того націоналізувати банчики поменше і не доводити ситуацію з курсом і БСУ до суперкритичного стану?

Зрозуміло і їжаку, що спіраль розкручувалася ефектривними банкірами:
рефінанс -> скупка валюти -> вивід -> ріст курсу довара -> погіршення стану банків -> рефінанс ...

І чим раніше її рубанути, тим було би краще, а не тягнути аж до моменту, коли вже найбільший банк падав, загрожуючи знищити всю державу.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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  #<1 ... 855856857858
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