звати "Оксана"
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 24 кві, 2020 09:45
Мінфін завів штучний інтелект по підбору депозитів
звати "Оксана"
Додано: П'ят 24 кві, 2020 09:53
oxana_anaxo
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: П'ят 24 кві, 2020 12:29
Скоро і резинову Оксану будуть давати, щоб тільки депо через них відкривали. Але кінець Мінфіну пророкував вже давненько...
Додано: П'ят 24 кві, 2020 14:47
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Додано: Суб 25 кві, 2020 11:05
хто це
Додано: Суб 25 кві, 2020 14:28
greenozon
memberlist.php?mode=viewprofile&u=26455
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Суб 25 кві, 2020 18:53
Ой+
жартуєте..
а якщо серйозно?
Додано: Суб 25 кві, 2020 19:30
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