RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 860861862863
Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 09:45

Мінфін завів штучний інтелект по підбору депозитів :)
звати "Оксана"

https://minfin.com.ua/ua/deposits/lp/adviser/
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8178
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 515 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 09:53

  greenozon написав:Мінфін завів штучний інтелект по підбору депозитів :)
звати "Оксана"

https://minfin.com.ua/ua/deposits/lp/adviser/

oxana_anaxo
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18761
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1054 раз.
Подякували: 1254 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 12:29

  greenozon написав:Мінфін завів штучний інтелект по підбору депозитів :)
звати "Оксана"

https://minfin.com.ua/ua/deposits/lp/adviser/


Скоро і резинову Оксану будуть давати, щоб тільки депо через них відкривали. Але кінець Мінфіну пророкував вже давненько...
jay2004
 
Повідомлень: 2217
З нами з: 19.02.09
Подякував: 50 раз.
Подякували: 242 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 14:47

Облікова ставка вниз...курс валюти вверх
https://www.epravda.com.ua/publications/2020/04/24/659753/
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 33346
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1667 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2020 11:05

  flyman написав:
  greenozon написав:Мінфін завів штучний інтелект по підбору депозитів :)
звати "Оксана"

https://minfin.com.ua/ua/deposits/lp/adviser/

oxana_anaxo


хто це
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8178
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 515 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2020 14:28

greenozon
memberlist.php?mode=viewprofile&u=26455
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3338
З нами з: 19.04.12
Подякував: 45 раз.
Подякували: 406 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2020 18:53

Ой+
жартуєте..
а якщо серйозно?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8178
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 515 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2020 19:30

  greenozon написав:Ой+
жартуєте..
а якщо серйозно?

Абсолютно. Персонаж использующий ролики вместо кед.
Black Jack - White Business
[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9506
З нами з: 03.11.08
Подякував: 707 раз.
Подякували: 2058 раз.
 
Профіль
1
6
2
  #<1 ... 860861862863
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банки з підмоченою репутацією. Антирейтинг 1 ... 23, 24, 25
wolt450 » Пон 04 кві, 2011 19:22
244 214405
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 бер, 2019 16:23
octopus
Имеют ли право банки на конфискацию имущества? 1 ... 4, 5, 6
Anonymous » Сер 11 кві, 2012 15:31
50 82646
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лис, 2017 13:18
Stringer
Банки збільшують пільговий період за кредитними картками (до 1, 2
R2 » П'ят 27 тра, 2016 12:42
18 21379
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 лют, 2017 14:45
alex66food

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.