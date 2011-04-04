звати "Оксана"
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 24 кві, 2020 09:45
Мінфін завів штучний інтелект по підбору депозитів
звати "Оксана"
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 24 кві, 2020 14:47
Облікова ставка вниз...курс валюти вверх
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 28 кві, 2020 09:54
Довести законність грошей при поповненні картки на 5 тисяч – це не міф. Що передбачає новий фінансовий моніторинг
28 квітня набуває чинності новий закон – про фінансовий моніторинг. Що він змінює для банків та їхніх клієнтів. Роз'яснення.
В мережі другий день жваво обговорюються нововведення Національного банку щодо фінансового моніторингу. Зокрема, українців турбує питання неможливості поповнення картки на суму більше 5 тисяч гривень без ідентифікації особи.
Зміни торкнулися також безготівкових платежів, готівкових переказів, оплати в інтернеті та навіть грального бізнесу. Національний банк роз'яснив нові вимоги до здійснення платежів і переказу коштів та ідентифікації клієнтів під час таких операцій.
Як правильно здійснювати безготівкові платежі? Чи можна переказати з картки на картку суму більшу, ніж 5 тисяч гривень? Які документи треба надавати банку, здійснюючи платіж чи готівковий переказ? Як тепер платити за товари у онлайн-магазині?
Додано: Сер 29 кві, 2020 12:14
Свіжий огляд депо-ставок від мінфіну (по малих банках)
після -2% облікової НБУ потрохи йдем вниз (грн)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 29 кві, 2020 12:31
Виглядає шо позиції Якова міцні
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 29 кві, 2020 12:34
Про Конячників і Фарс знаємо...чи є ще лідери в гривні?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 29 кві, 2020 19:02
в а - банке говорят.
грн. полно. хотят кредитовать, но кому хотят впихнуть кредит с сумасшедшими процентами, тот то дружит с головой и не хочет его брать.
а кто хочет взять, то банк не хочет этим идиотам давать
я им сказал, давайте хотя бы 2 лимона - я возьму и 100 пудов через мес. вас пошлю на небо за звёздочкой. они зависли.))
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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