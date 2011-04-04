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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 860861862863
Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 09:45

Мінфін завів штучний інтелект по підбору депозитів :)
звати "Оксана"

https://minfin.com.ua/ua/deposits/lp/adviser/
+50грн !
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Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 14:47

Облікова ставка вниз...курс валюти вверх
https://www.epravda.com.ua/publications/2020/04/24/659753/
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 09:54

Довести законність грошей при поповненні картки на 5 тисяч – це не міф. Що передбачає новий фінансовий моніторинг

28 квітня набуває чинності новий закон – про фінансовий моніторинг. Що він змінює для банків та їхніх клієнтів. Роз'яснення.

В мережі другий день жваво обговорюються нововведення Національного банку щодо фінансового моніторингу. Зокрема, українців турбує питання неможливості поповнення картки на суму більше 5 тисяч гривень без ідентифікації особи.

Зміни торкнулися також безготівкових платежів, готівкових переказів, оплати в інтернеті та навіть грального бізнесу. Національний банк роз'яснив нові вимоги до здійснення платежів і переказу коштів та ідентифікації клієнтів під час таких операцій.

Як правильно здійснювати безготівкові платежі? Чи можна переказати з картки на картку суму більшу, ніж 5 тисяч гривень? Які документи треба надавати банку, здійснюючи платіж чи готівковий переказ? Як тепер платити за товари у онлайн-магазині?
https://www.epravda.com.ua/publications ... 28/659885/
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 12:14

Свіжий огляд депо-ставок від мінфіну (по малих банках)

https://minfin.com.ua/ua/deposits/artic ... avki-2904/

після -2% облікової НБУ потрохи йдем вниз (грн)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 12:31

Виглядає шо позиції Якова міцні
https://www.epravda.com.ua/news/2020/04/29/659949/
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 12:34

  greenozon написав:Свіжий огляд депо-ставок від мінфіну (по малих банках)

https://minfin.com.ua/ua/deposits/artic ... avki-2904/

після -2% облікової НБУ потрохи йдем вниз (грн)

Про Конячників і Фарс знаємо...чи є ще лідери в гривні?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 19:02

в а - банке говорят.
грн. полно. хотят кредитовать, но кому хотят впихнуть кредит с сумасшедшими процентами, тот то дружит с головой и не хочет его брать.
а кто хочет взять, то банк не хочет этим идиотам давать :P

я им сказал, давайте хотя бы 2 лимона - я возьму и 100 пудов через мес. вас пошлю на небо за звёздочкой. они зависли.)) :P
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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