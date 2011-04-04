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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 863864865866
Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2020 19:43

  Tarasiy написав:Чи якісь особливості тексту нотаріальної довіреності для депозитів, щоб довірена особа могла знімати кошти в касі і отримати за цією нот довіреністю карточку, яка нарешті прийшла у відділення, встановити на ній пін код т.д.?

Немає. Всі нюанси знає нотаріус. В нього є стандартний примірник. Іменну картку може отримати лише власник. Тобто можна оформити лише додаткову.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 21:40

Слідкуєм за рефінансом
http://finbalance.com.ua/news/ukreksimbank-zaluchiv-u-natsbanku-6-mlrd-hrn-refinansuvannya
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 15:37

Как банки сейчас отдают валюту?
Укрэксимбанк, текущий счёт, зарплата. Отдают?
Приват. Депозит. Отдают?
Моно , текущий счёт на виртуальной карте. Отдают?
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 15:55

  Hotab написав:Как банки сейчас отдают валюту?
Укрэксимбанк, текущий счёт, зарплата. Отдают?
Приват. Депозит. Отдают?
Моно , текущий счёт на виртуальной карте. Отдают?

абы не ощАд.Отдают и зряплату в валюте
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 22:41

люди, подскажите, если привата карту заблокировала исполнительная служба , в каком банке можно открыть чтоб не блокировали ? не до всех же они дотягуться могут
serp6769
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 00:31

Re: Байки про банки і не тільки....

serp6769 написав: не до всех же они дотягуться могут

До всих. Питання лише часу і натхнення. Хто вище стрибне, той з вас і виграє.
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