Немає. Всі нюанси знає нотаріус. В нього є стандартний примірник. Іменну картку може отримати лише власник. Тобто можна оформити лише додаткову.
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 03 тра, 2020 19:43
Немає. Всі нюанси знає нотаріус. В нього є стандартний примірник. Іменну картку може отримати лише власник. Тобто можна оформити лише додаткову.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Пон 04 тра, 2020 21:40
Слідкуєм за рефінансом
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Додано: Вів 05 тра, 2020 15:37
Как банки сейчас отдают валюту?
Укрэксимбанк, текущий счёт, зарплата. Отдают?
Приват. Депозит. Отдают?
Моно , текущий счёт на виртуальной карте. Отдают?
Додано: Вів 05 тра, 2020 15:55
абы не ощАд.Отдают и зряплату в валюте
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Вів 05 тра, 2020 22:41
люди, подскажите, если привата карту заблокировала исполнительная служба , в каком банке можно открыть чтоб не блокировали ? не до всех же они дотягуться могут
Додано: Сер 06 тра, 2020 00:31
Re: Байки про банки і не тільки....
До всих. Питання лише часу і натхнення. Хто вище стрибне, той з вас і виграє.
Додано: Сер 06 тра, 2020 09:27
Депутат Верховної Ради VII і VIII скликань і співвласник корпорації "АІС" Дмитро Святаш, який є фігурантом кримінальної справи про заволодіння 1,1 млрд гривень "Укрсиббанку", отримав притулок у Російській Федерації
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