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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 06 тра, 2020 12:29
serp6769 написав:
люди, подскажите, если привата карту заблокировала исполнительная служба , в каком банке можно открыть чтоб не блокировали ? не до всех же они дотягуться могут
шо? долги отдают только трусы
а оно не для всех
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Додано: Сер 06 тра, 2020 12:29
clientage написав: Acceptus написав:
И если есть инфа в этом реестре
А от какой суммы долга вносят в этот реестр?
сколько суд/полицай(админкой) постановит,а боржник не сплатит
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Додано: Сер 06 тра, 2020 12:31
Мизантрóп написав: clientage написав: Acceptus написав:
И если есть инфа в этом реестре
А от какой суммы долга вносят в этот реестр?
сколько суд/полицай(админкой) постановит,а боржник не сплатит
Ааа, эт то, шо на Исполниельную уже передано. Ок
... делайте хоть что-нибудь!
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