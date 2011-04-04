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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 864865866867
Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 12:29

  serp6769 написав:люди, подскажите, если привата карту заблокировала исполнительная служба , в каком банке можно открыть чтоб не блокировали ? не до всех же они дотягуться могут

шо? долги отдают только трусы :)
а оно не для всех
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 12:29

  clientage написав:
  Acceptus написав:И если есть инфа в этом реестре

А от какой суммы долга вносят в этот реестр?

сколько суд/полицай(админкой) постановит,а боржник не сплатит
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Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 12:31

  Мизантрóп написав:
  clientage написав:
  Acceptus написав:И если есть инфа в этом реестре

А от какой суммы долга вносят в этот реестр?

сколько суд/полицай(админкой) постановит,а боржник не сплатит

Ааа, эт то, шо на Исполниельную уже передано. Ок :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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  #<1 ... 864865866867
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