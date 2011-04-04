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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 06 тра, 2020 12:29
serp6769 написав:
люди, подскажите, если привата карту заблокировала исполнительная служба , в каком банке можно открыть чтоб не блокировали ? не до всех же они дотягуться могут
шо? долги отдают только трусы
а оно не для всех
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Додано: Сер 06 тра, 2020 12:29
clientage написав: Acceptus написав:
И если есть инфа в этом реестре
А от какой суммы долга вносят в этот реестр?
сколько суд/полицай(админкой) постановит,а боржник не сплатит
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Додано: Сер 06 тра, 2020 12:31
Мизантрóп написав: clientage написав: Acceptus написав:
И если есть инфа в этом реестре
А от какой суммы долга вносят в этот реестр?
сколько суд/полицай(админкой) постановит,а боржник не сплатит
Ааа, эт то, шо на Исполниельную уже передано. Ок
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Сер 06 тра, 2020 13:51
Козак-характерник написав: Tarasiy написав:
Чи якісь особливості тексту нотаріальної довіреності для депозитів, щоб довірена особа могла знімати кошти в касі і отримати за цією нот довіреністю карточку, яка нарешті прийшла у відділення, встановити на ній пін код т.д.?
Немає. Всі нюанси знає нотаріус. В нього є стандартний примірник. Іменну картку може отримати лише власник. Тобто можна оформити лише додаткову.
У меня доверенность (нотариально заверенная - предусмотрено практически все: открытие (закрытие) счетов, депозитов, банковских карт...) на жену. Мою именную карту она получила по доверенности без вопросов.
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VASH
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Додано: Сер 06 тра, 2020 13:58
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greenozon
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Додано: Сер 06 тра, 2020 14:01
мені одному здається що вже так зракутили гайки, що ще трохи і зірве різьбу?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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flyman
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Додано: Сер 06 тра, 2020 14:08
flyman когда народ начнет массово выносить, тогда задумаются.. а пока что будет ставка плавать туда-сюда
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
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omb
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Додано: Сер 06 тра, 2020 14:10
omb написав:flyman
когда народ начнет массово выносить, тогда задумаются.. а пока что будет ставка плавать туда-сюда
інших варіантів немає. нестимуть і під нижчі %
бетон уже не інвестиція..
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jump
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Додано: Сер 06 тра, 2020 14:12
jump та ладно, курсовые риски гривны никто не отменял, поэтому если ставка будет ниже какого-то числа - проще будет уйти в валюту
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
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omb
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Додано: Сер 06 тра, 2020 14:13
omb написав:jump
та ладно, курсовые риски гривны никто не отменял, поэтому если ставка будет ниже какого-то числа - проще будет уйти в валюту
було 27, стало 23, вернулось на 27...
а % капають..
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jump
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