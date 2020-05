Додано: Сер 06 тра, 2020 14:01

greenozon написав: Новий огляд депо ставок, падаєм!!





https://minfin.com.ua/ua/deposits/artic ... avki-605-1 Новий огляд депо ставок, падаєм!!

мені одному здається що вже так зракутили гайки, що ще трохи і зірве різьбу? мені одному здається що вже так зракутили гайки, що ще трохи і зірве різьбу?

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/