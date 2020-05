Додано: Сер 06 тра, 2020 14:28

jump написав: omb написав: flyman когда народ начнет массово выносить, тогда задумаются.. а пока что будет ставка плавать туда-сюда когда народ начнет массово выносить, тогда задумаются.. а пока что будет ставка плавать туда-сюда



інших варіантів немає. нестимуть і під нижчі %

бетон уже не інвестиція.. інших варіантів немає. нестимуть і під нижчі %бетон уже не інвестиція..

я не трохи не про інше,

що одного дня курсо ракетою полетить в космос (коли зірве різьбу),

і тоді почнеться винос вкладів разом з виносом банок в морг.



А банки/НБУ ... "ну ми думали що якщо несли під 12%, а потім під 10%, то понесуть і під 8% (що вже є в мінус, так як інфляція буде вища).. що ж ви нас не попередили... ми думали що можна нагинати і далі".



А до того часу можна затягувати, гайка ж іде, тре тільки трошки піднажати. я не трохи не про інше,що одного дня курсо ракетою полетить в космос (коли зірве різьбу),і тоді почнеться винос вкладів разом з виносом банок в морг.А банки/НБУ ... "ну ми думали що якщо несли під 12%, а потім під 10%, то понесуть і під 8% (що вже є в мінус, так як інфляція буде вища).. що ж ви нас не попередили... ми думали що можна нагинати і далі".А до того часу можна затягувати, гайка ж іде, тре тільки трошки піднажати.

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/