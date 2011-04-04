ще вчора треба було виводити в офшори...кролика тре карати.
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 06 тра, 2020 14:26
ще вчора треба було виводити в офшори...кролика тре карати.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Сер 06 тра, 2020 14:28
я не трохи не про інше,
що одного дня курсо ракетою полетить в космос (коли зірве різьбу),
і тоді почнеться винос вкладів разом з виносом банок в морг.
А банки/НБУ ... "ну ми думали що якщо несли під 12%, а потім під 10%, то понесуть і під 8% (що вже є в мінус, так як інфляція буде вища).. що ж ви нас не попередили... ми думали що можна нагинати і далі".
А до того часу можна затягувати, гайка ж іде, тре тільки трошки піднажати.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Сер 06 тра, 2020 14:30
Багато в нас штрейкбрехерів. Несуть і несуть...немає єдності в боротьбі за свої привілеї!
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Сер 06 тра, 2020 14:32, всього редагувалось 3 разів.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Сер 06 тра, 2020 14:31
та навіть вкласти в Польщі під 2% в злотий, то на курсовій різниці буде виграш.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Сер 06 тра, 2020 14:33
Хто несе, 2й місяць карантин.
Який дурень?
Інше що не виносять, бо знову карантин, відділення закриті, тяжко добиратися і т.д.
Ну все так не буде.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Сер 06 тра, 2020 14:35
До карантина несли. І ще понесуть після. Їх нахиляють, а вони лише крєпчають. Краще вже до ляхів, крипту, аХції. Ні, годують кроля! І бетон краще, ніж кроля спонсорувати. Немає солідарності в боротьбі за вольності і привілеї сословія золотогоршочництва. Це ж ганьба, платити наЛОХ кролю!
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Сер 06 тра, 2020 15:03
Re: Байки про банки і не тільки....
Я так думаю, шо хто хотел, то разместился и застолбился под 18..19% до следующего декабря..января. Поэтому раньше октября..ноября нихто рыпаться не будет, и на новые ставки по 8% мона плевать с высокой водокачки... А там посмотрим, шо банки запоют во 2й части марлезонского балету поближе к зиме
... делайте хоть что-нибудь!
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