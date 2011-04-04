і нові заносять і старі, що закінчились під 16,5/13,5% перевкладають у банкінгу.
це певно останній рік таких %..
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 06 тра, 2020 16:04
і нові заносять і старі, що закінчились під 16,5/13,5% перевкладають у банкінгу.
це певно останній рік таких %..
Додано: Сер 06 тра, 2020 16:13
Re: Байки про банки і не тільки....
на дворе давно 21 век
и т.п.
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Сер 06 тра, 2020 16:40
Re: Байки про банки і не тільки....
У меня подробная статья есть по этим картам:
В общем и целом - это не 21 век, а 2006 год (со сниженными лимитами)
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