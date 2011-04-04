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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 866867868869
Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 16:04

  flyman написав:
  Козак-характерник написав:Багато в нас шрейхбрекерів. Несуть і несуть...немає єдності в боротьбі за свої привілеї! 8)

Хто несе, 2й місяць карантин.
Який дурень?
Інше що не виносять, бо знову карантин, відділення закриті, тяжко добиратися і т.д.
Ну все так не буде.


і нові заносять і старі, що закінчились під 16,5/13,5% перевкладають у банкінгу.
це певно останній рік таких %..
jump
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 16:13

Re: Байки про банки і не тільки....

  Acceptus написав:Каменный век, у меня так знакомый с алиментами - ни одной картой пользоваться не может.
на дворе давно 21 век
https://uplata.ua/insha

https://www.oschadbank.ua/ua/private/virtual-card
и т.п.
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 16:40

Re: Байки про банки і не тільки....

  Мизантрóп написав:на дворе давно 21 век
https://uplata.ua/insha

https://www.oschadbank.ua/ua/private/virtual-card
и т.п.


У меня подробная статья есть по этим картам:

Эти карты я открывал, заказывал, протестил >>

В общем и целом - это не 21 век, а 2006 год (со сниженными лимитами) :mrgreen:
Acceptus
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