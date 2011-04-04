Додано: Сер 06 тра, 2020 17:47

Евгений, я к тому,что выхода нет только из гроба.Да и на честного родственника карту оформить не проблема зачастую

Витька,извинись,я всё прощу)

Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня