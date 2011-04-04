і нові заносять і старі, що закінчились під 16,5/13,5% перевкладають у банкінгу.
це певно останній рік таких %..
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Додано: Сер 06 тра, 2020 16:04
і нові заносять і старі, що закінчились під 16,5/13,5% перевкладають у банкінгу.
це певно останній рік таких %..
Додано: Сер 06 тра, 2020 16:13
Re: Байки про банки і не тільки....
на дворе давно 21 век
и т.п.
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Сер 06 тра, 2020 16:40
Re: Байки про банки і не тільки....
У меня подробная статья есть по этим картам:
В общем и целом - это не 21 век, а 2006 год (со сниженными лимитами)
Лимиты маловаты и ограничение P2P - я к этому веду. + новые ограничения.
Додано: Сер 06 тра, 2020 17:47
Евгений, я к тому,что выхода нет только из гроба.Да и на честного родственника карту оформить не проблема зачастую
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Чет 07 тра, 2020 10:20
Re: Байки про банки і не тільки....
Абсолютно с Вами согласен.
Додано: Чет 07 тра, 2020 14:35
Додано: Чет 07 тра, 2020 14:50
А что они могут запеть?
Возьмут у НБУ сколько надо по 8% годовых на 5 лет.
Может к новому году и 5% учётную ставку сделают.
Причём без никаких ограничений,без никаких отчислений и прочего гемора при привлечении средств населения.
Крестьян просто послали.
Всё копируется от сепарочков,там тоже 5-6% годовых,но и девал примерно на ту же величину.
Выходит депо превращается в чистое меценатство,пора бы уже делать выводы на перспективу(((
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Чет 07 тра, 2020 15:00
Коллеги!
Какие есть идеи по поводу того в каких пропорциях сохранять деньги в наше мутное время? Гривна - евро - доллар.
На депозитах? На текущих счетах? Кеш?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Додано: Чет 07 тра, 2020 15:05
Если сумма небольшая и не планируете иметь пассивный доход - валюта евро/доллар в любом иностранном банке (но может быть комиссия за обслуживание счета), или лучше кеш. Нет смысла держать валюту на депозите, а уж тем более в мелких ком банках.
Если сумма приличная и готовы рисковать - депозит / гривна на год в гос или крупном ком банке.
Додано: Чет 07 тра, 2020 15:17
50/50, кеш $/депо ₴
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