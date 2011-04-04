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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 867868869870
Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 15:29

Re: Байки про банки і не тільки....

  ruvex написав:50/50, кеш $/депо ₴


А вдруг Трамп замутит павловскую реформу? Куда с зеленым кешем бежать?
Если сникнет парус -
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Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 15:33

  newset написав:
  jump написав:це певно останній рік таких %..

Совершенно верно, т.к. НБУ ещё 5 лет назад анонсировал программу инфляционного таргетирования со снижением учетной ставки.
А ЗЕ успешно подхватил и пропиарился на этом на выборах, обещая кредиты под маленькие %%.

уже було і нераз...
так що пообіцяти, не значить одружитися...
хай зробить нормальний і прозорий ФР,
порішає теми з неповерненням кредитів і банкротства..
тобто буде захист інвестора..
от тоді повірю
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 15:35

  Investor_K написав:Коллеги!

Какие есть идеи по поводу того в каких пропорциях сохранять деньги в наше мутное время? Гривна - евро - доллар.

На депозитах? На текущих счетах? Кеш?

99% в бетон КРЖН, і трошки на хліб насущний
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 15:41

Re: Байки про банки і не тільки....

  flyman написав:99% в бетон КРЖН, і трошки на хліб насущний


Так в случае ожидаемого кризиса бетон просядет. По опыту прежних кризисов.
Если сникнет парус -
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Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 15:42

  flyman написав:уже було і нераз...
так що пообіцяти, не значить одружитися...
хай зробить нормальний і прозорий ФР,
порішає теми з неповерненням кредитів і банкротства..
тобто буде захист інвестора..
от тоді повірю

Тут уже скорее политика.
Однако тема возврата кредитов - это уже обязанность банков.
И защитить инвестора могут суды, а не банки.
Вкладчик сам должен думать головой, в какой банк нести деньги. Уж думаю многих банкопад 2014 научил хранить свои деньги в надежных фин. учреждениях / либо под матрасом, ну и никак в мелких или раскрученных ком банках.
newset
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 15:57

Укргазбанк

  greenozon написав:Новий огляд депо ставок, падаєм!!


https://minfin.com.ua/ua/deposits/artic ... avki-605-1


Есть в Укргазбанке депозиты в $ под 5,25% на год и 18 месяцев и в € под 4,5%, ни в онлайн на сайте ни в обзорах этого не видно. А банк принадлежит государству. Не государственный, и конечно не Ощадбанк, но все же.

Ну и в Альфабанке $ под 5% на 5 лет можно припарковать есть с ежемесячной выплатой, но сцыкатно, нефть просела, это последний большой частный банк в россиюшке, может помощь банку и не дойти. Хотят 8к в $, это уже около фонда.

А так, овгз - наше всё!
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Kripo
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 16:31

Re: Байки про банки і не тільки....

  Kripo написав:Есть в Укргазбанке депозиты в $ под 5,25% на год и 18 месяцев и в € под 4,5%


Где это?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 16:39

  Investor_K написав:
  ruvex написав:50/50, кеш $/депо ₴


А вдруг Трамп замутит павловскую реформу? Куда с зеленым кешем бежать?

Больше стоит опасаться местных рехорматоров.
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