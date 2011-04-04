А вдруг Трамп замутит павловскую реформу? Куда с зеленым кешем бежать?
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 07 тра, 2020 15:29
Re: Байки про банки і не тільки....
А вдруг Трамп замутит павловскую реформу? Куда с зеленым кешем бежать?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Додано: Чет 07 тра, 2020 15:33
уже було і нераз...
так що пообіцяти, не значить одружитися...
хай зробить нормальний і прозорий ФР,
порішає теми з неповерненням кредитів і банкротства..
тобто буде захист інвестора..
от тоді повірю
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Чет 07 тра, 2020 15:35
99% в бетон КРЖН, і трошки на хліб насущний
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Чет 07 тра, 2020 15:41
Re: Байки про банки і не тільки....
Так в случае ожидаемого кризиса бетон просядет. По опыту прежних кризисов.
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Додано: Чет 07 тра, 2020 15:42
Тут уже скорее политика.
Однако тема возврата кредитов - это уже обязанность банков.
И защитить инвестора могут суды, а не банки.
Вкладчик сам должен думать головой, в какой банк нести деньги. Уж думаю многих банкопад 2014 научил хранить свои деньги в надежных фин. учреждениях / либо под матрасом, ну и никак в мелких или раскрученных ком банках.
Додано: Чет 07 тра, 2020 15:57
Укргазбанк
Есть в Укргазбанке депозиты в $ под 5,25% на год и 18 месяцев и в € под 4,5%, ни в онлайн на сайте ни в обзорах этого не видно. А банк принадлежит государству. Не государственный, и конечно не Ощадбанк, но все же.
Ну и в Альфабанке $ под 5% на 5 лет можно припарковать есть с ежемесячной выплатой, но сцыкатно, нефть просела, это последний большой частный банк в россиюшке, может помощь банку и не дойти. Хотят 8к в $, это уже около фонда.
А так, овгз - наше всё!
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Додано: Чет 07 тра, 2020 16:31
Re: Байки про банки і не тільки....
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Додано: Чет 07 тра, 2020 16:39
Больше стоит опасаться местных рехорматоров.
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