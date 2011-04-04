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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 868869870871
Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 07:27

цирк на дроті!

Із Приватбанку не будуть стягувати $250 мільйонів за депозитними договорами компаній, що належать родині Суркісів. Наразі не існує чіткого механізму, як це зробити.

https://minfin.com.ua/ua/2020/05/07/44905157/
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 10:30

  greenozon написав:цирк на дроті!

Із Приватбанку не будуть стягувати $250 мільйонів за депозитними договорами компаній, що належать родині Суркісів. Наразі не існує чіткого механізму, як це зробити.

https://minfin.com.ua/ua/2020/05/07/44905157/

Мінюст вважає що Братки і вуйцьо Бєня повязані особи і 250 млн сімейства Братків в капітал списані законно.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 10:44

  Квесторе_поверніться написав:
  greenozon написав:цирк на дроті!

Із Приватбанку не будуть стягувати $250 мільйонів за депозитними договорами компаній, що належать родині Суркісів. Наразі не існує чіткого механізму, як це зробити.

https://minfin.com.ua/ua/2020/05/07/44905157/

Мінюст вважає що Братки і вуйцьо Бєня повязані особи і 250 млн сімейства Братків в капітал списані законно.


Минюст ничего не может считать, он орган исполнительной власти, поэтому он должен исполнять, особенно решение суда. Развели тут анархию :roll:
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 10:46

freeze
Він може не зрозуміти, як виконати таке рішення! ;)
V2
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 11:15

  V2 написав:freeze
Він може не зрозуміти, як виконати таке рішення! ;)

Звучить дійсно абсурдно, але якщо почитати першоджерело, то стає зрозумілим, що "вчений знову зґвалтував журналіста".
https://m.facebook.com/permalink.php?st ... 1121947008
Рішення суду не про стягнення, а про обслуговування на час розгляду справи тієї суми, що була списана за bail-in у якості депозиту. Тобто у Прихвата на балансі звідкись мають з'явитися депозити на суму $250 млн. На яких умовах? Чи можуть ці компанії зняти кошти з цих депо. рахунків кошти до завершення розгляду справи по суті? А як сурків потім таки визнають пов'язаними особами?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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