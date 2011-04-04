Із Приватбанку не будуть стягувати $250 мільйонів за депозитними договорами компаній, що належать родині Суркісів. Наразі не існує чіткого механізму, як це зробити.
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Додано: П'ят 08 тра, 2020 07:27
цирк на дроті!
Із Приватбанку не будуть стягувати $250 мільйонів за депозитними договорами компаній, що належать родині Суркісів. Наразі не існує чіткого механізму, як це зробити.
+50грн !
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Додано: П'ят 08 тра, 2020 10:30
Мінюст вважає що Братки і вуйцьо Бєня повязані особи і 250 млн сімейства Братків в капітал списані законно.
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Додано: П'ят 08 тра, 2020 10:44
Минюст ничего не может считать, он орган исполнительной власти, поэтому он должен исполнять, особенно решение суда. Развели тут анархию
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: П'ят 08 тра, 2020 11:15
Звучить дійсно абсурдно, але якщо почитати першоджерело, то стає зрозумілим, що "вчений знову зґвалтував журналіста".
Рішення суду не про стягнення, а про обслуговування на час розгляду справи тієї суми, що була списана за bail-in у якості депозиту. Тобто у Прихвата на балансі звідкись мають з'явитися депозити на суму $250 млн. На яких умовах? Чи можуть ці компанії зняти кошти з цих депо. рахунків кошти до завершення розгляду справи по суті? А як сурків потім таки визнають пов'язаними особами?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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