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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 868869870871
Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 07:27

цирк на дроті!

Із Приватбанку не будуть стягувати $250 мільйонів за депозитними договорами компаній, що належать родині Суркісів. Наразі не існує чіткого механізму, як це зробити.

https://minfin.com.ua/ua/2020/05/07/44905157/
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 10:30

  greenozon написав:цирк на дроті!

Із Приватбанку не будуть стягувати $250 мільйонів за депозитними договорами компаній, що належать родині Суркісів. Наразі не існує чіткого механізму, як це зробити.

https://minfin.com.ua/ua/2020/05/07/44905157/

Мінюст вважає що Братки і вуйцьо Бєня повязані особи і 250 млн сімейства Братків в капітал списані законно.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 10:44

  Квесторе_поверніться написав:
  greenozon написав:цирк на дроті!

Із Приватбанку не будуть стягувати $250 мільйонів за депозитними договорами компаній, що належать родині Суркісів. Наразі не існує чіткого механізму, як це зробити.

https://minfin.com.ua/ua/2020/05/07/44905157/

Мінюст вважає що Братки і вуйцьо Бєня повязані особи і 250 млн сімейства Братків в капітал списані законно.


Минюст ничего не может считать, он орган исполнительной власти, поэтому он должен исполнять, особенно решение суда. Развели тут анархию :roll:
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 10:46

freeze
Він може не зрозуміти, як виконати таке рішення! ;)
V2
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 11:15

  V2 написав:freeze
Він може не зрозуміти, як виконати таке рішення! ;)

Звучить дійсно абсурдно, але якщо почитати першоджерело, то стає зрозумілим, що "вчений знову зґвалтував журналіста".
https://m.facebook.com/permalink.php?st ... 1121947008
Рішення суду не про стягнення, а про обслуговування на час розгляду справи тієї суми, що була списана за bail-in у якості депозиту. Тобто у Прихвата на балансі звідкись мають з'явитися депозити на суму $250 млн. На яких умовах? Чи можуть ці компанії зняти кошти з цих депо. рахунків кошти до завершення розгляду справи по суті? А як сурків потім таки визнають пов'язаними особами?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 13:08

  klug написав:
  V2 написав:freeze
Він може не зрозуміти, як виконати таке рішення! ;)

Звучить дійсно абсурдно, але якщо почитати першоджерело, то стає зрозумілим, що "вчений знову зґвалтував журналіста".
https://m.facebook.com/permalink.php?st ... 1121947008
Рішення суду не про стягнення, а про обслуговування на час розгляду справи тієї суми, що була списана за bail-in у якості депозиту. Тобто у Прихвата на балансі звідкись мають з'явитися депозити на суму $250 млн. На яких умовах? Чи можуть ці компанії зняти кошти з цих депо. рахунків кошти до завершення розгляду справи по суті? А як сурків потім таки визнають пов'язаними особами?
продадуть цінні папери Привата назад і покладуть на депозит
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 13:14

  Квесторе_поверніться написав:Ось така картинка малюється в НБУ
https://bank.gov.ua/admin_uploads/artic ... 06.pdf?v=4
Основну тривогу викликає виніс валюти і погіршення кредитного портфеля.
Як на мене, картина більш оптимістична...ніж песимістична.

НБУ рулит всем рынком, статистика говорит, что вынос гривны с валютой закончился, потому ближайший месяц будет все ровно, если не будет существенного девалва и последующего выноса депозитов.

Кредитный портфель - самые кредитующие банки, аля Моно / Форвард и прочая мелочь просто сформируют резерв, если их не жахнет тот же НБУ за нарушение нормативов.
newset
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 15:40

Re: Байки про банки і не тільки....

  Kripo написав:Есть в Укргазбанке депозиты в $ под 5,25% на год и 18 месяцев и в € под 4,5%, ни в онлайн на сайте ни в обзорах этого не видно. А банк принадлежит государству. Не государственный, и конечно не Ощадбанк, но все же.

Ну и в Альфабанке $ под 5% на 5 лет можно припарковать есть с ежемесячной выплатой, но сцыкатно, нефть просела, это последний большой частный банк в россиюшке, может помощь банку и не дойти. Хотят 8к в $, это уже около фонда.


Два моих любимых банка.

А чё* это УГБ негосударственный? Или то сорказм? Или имеется - гарантия депозитов в рамках ФГВФЛ?

А у АБР жеж* забрали ТНК ещё в 14 году, так что ещё в 15 году они в конце списка были крупных нефтяников*
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 15:44

Re: Байки про банки і не тільки....

  Kripo написав:Ну и в Альфабанке $ под 5% на 5 лет можно припарковать есть с ежемесячной выплатой, но сцыкатно, нефть просела, это последний большой частный банк в россиюшке, может помощь банку и не дойти. Хотят 8к в $, это уже около фонда.

рашка к украинский Альфе вообще никаким боком, российский Альфабанк такой же дочерний как и украинский, если какая-то помощь и понадобится, то она будет от материнской структуры в Европе, но никак не из рашки
Faceless
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