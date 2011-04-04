Із Приватбанку не будуть стягувати $250 мільйонів за депозитними договорами компаній, що належать родині Суркісів. Наразі не існує чіткого механізму, як це зробити.
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Додано: П'ят 08 тра, 2020 07:27
цирк на дроті!
Із Приватбанку не будуть стягувати $250 мільйонів за депозитними договорами компаній, що належать родині Суркісів. Наразі не існує чіткого механізму, як це зробити.
+50грн !
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Додано: П'ят 08 тра, 2020 10:30
Мінюст вважає що Братки і вуйцьо Бєня повязані особи і 250 млн сімейства Братків в капітал списані законно.
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Додано: П'ят 08 тра, 2020 10:44
Минюст ничего не может считать, он орган исполнительной власти, поэтому он должен исполнять, особенно решение суда. Развели тут анархию
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: П'ят 08 тра, 2020 11:15
Звучить дійсно абсурдно, але якщо почитати першоджерело, то стає зрозумілим, що "вчений знову зґвалтував журналіста".
Рішення суду не про стягнення, а про обслуговування на час розгляду справи тієї суми, що була списана за bail-in у якості депозиту. Тобто у Прихвата на балансі звідкись мають з'явитися депозити на суму $250 млн. На яких умовах? Чи можуть ці компанії зняти кошти з цих депо. рахунків кошти до завершення розгляду справи по суті? А як сурків потім таки визнають пов'язаними особами?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: П'ят 08 тра, 2020 13:08
продадуть цінні папери Привата назад і покладуть на депозит
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: П'ят 08 тра, 2020 13:14
НБУ рулит всем рынком, статистика говорит, что вынос гривны с валютой закончился, потому ближайший месяц будет все ровно, если не будет существенного девалва и последующего выноса депозитов.
Кредитный портфель - самые кредитующие банки, аля Моно / Форвард и прочая мелочь просто сформируют резерв, если их не жахнет тот же НБУ за нарушение нормативов.
Додано: П'ят 08 тра, 2020 15:40
Re: Байки про банки і не тільки....
Два моих любимых банка.
А чё* это УГБ негосударственный? Или то сорказм? Или имеется - гарантия депозитов в рамках ФГВФЛ?
А у АБР жеж* забрали ТНК ещё в 14 году, так что ещё в 15 году они в конце списка были крупных нефтяников*
Додано: П'ят 08 тра, 2020 15:44
Re: Байки про банки і не тільки....
рашка к украинский Альфе вообще никаким боком, российский Альфабанк такой же дочерний как и украинский, если какая-то помощь и понадобится, то она будет от материнской структуры в Европе, но никак не из рашки
Додано: П'ят 08 тра, 2020 16:25
Тут не все так просто.
Як на мене Альфа група це своєрідний форпост супостата пу в Європі.
Відомі давні дружні звязки Авена з пу, коли ще той був на побігеньках в Собчака.
І коли досліджувати структуру активів в українській Альфі там стирчать вуха з Московії.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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