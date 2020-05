Додано: П'ят 08 тра, 2020 13:08

klug написав: V2 написав: freeze

Він може не зрозуміти, як виконати таке рішення! Він може не зрозуміти, як виконати таке рішення!

Звучить дійсно абсурдно, але якщо почитати першоджерело, то стає зрозумілим, що "вчений знову зґвалтував журналіста".

https://m.facebook.com/permalink.php?st ... 1121947008

Рішення суду не про стягнення, а про обслуговування на час розгляду справи тієї суми, що була списана за bail-in у якості депозиту. Тобто у Прихвата на балансі звідкись мають з'явитися депозити на суму $250 млн. На яких умовах? Чи можуть ці компанії зняти кошти з цих депо. рахунків кошти до завершення розгляду справи по суті? А як сурків потім таки визнають пов'язаними особами? Звучить дійсно абсурдно, але якщо почитати першоджерело, то стає зрозумілим, що "вчений знову зґвалтував журналіста".Рішення суду не про стягнення, а про обслуговування на час розгляду справи тієї суми, що була списана за bail-in у якості депозиту. Тобто у Прихвата на балансі звідкись мають з'явитися депозити на суму $250 млн. На яких умовах? Чи можуть ці компанії зняти кошти з цих депо. рахунків кошти до завершення розгляду справи по суті? А як сурків потім таки визнають пов'язаними особами? продадуть цінні папери Привата назад і покладуть на депозит продадуть цінні папери Привата назад і покладуть на депозит

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/