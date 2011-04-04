Так всі памятають як робиш платіж в Приват24 у Бєні а шаблон вискакує у А24 в Братків.
Більшого повязання і бути не може.
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Додано: П'ят 08 тра, 2020 16:28
Re: Байки про банки і не тільки....
Так всі памятають як робиш платіж в Приват24 у Бєні а шаблон вискакує у А24 в Братків.
Більшого повязання і бути не може.
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Додано: П'ят 08 тра, 2020 16:33
Виніс валюти притормозився...а якість кредитного портфеля продовжить погіршення...НБУ заставить формувати резерви і доливати в капітал....а от чи всі справляться з цим завданням?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Додано: П'ят 08 тра, 2020 17:31
Re: Байки про банки і не тільки....
Сразу всем отвечу
В укргазе был годовой депозит в долларах под 7%, в понедельник на то же физ лицо оформили новый депозит и на новое физ лицо открыли новый счет и новый депозит, под 5,25%. Почему-то условий по доллару и евро нет онлайн.
Теперь, укргазбанк не государственный а принадлежит государству (на 97%), разница хоть и "формальная", но при большой проблеме спасать будут уже во вторую очередь, приват там же.
Овгз - было окно возможностей - по 7% в баксах, сколько сейчас - не знаю.
По Альфа - не обманывайте сами себя, основной бизнесс банка в России, "европейские партнеры" - малая часть в капиталле, если у российского бизнесса будут проблемы (нефть или санции), то наша дочка нафиг не нужна, спасать некому.
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
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