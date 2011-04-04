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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 869870871872
Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 16:28

Re: Байки про банки і не тільки....

  klug написав:А як сурків потім таки визнають пов'язаними особами?

Так всі памятають як робиш платіж в Приват24 у Бєні а шаблон вискакує у А24 в Братків.
Більшого повязання і бути не може.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 16:33

  newset написав:
  Квесторе_поверніться написав:Ось така картинка малюється в НБУ
https://bank.gov.ua/admin_uploads/artic ... 06.pdf?v=4
Основну тривогу викликає виніс валюти і погіршення кредитного портфеля.
Як на мене, картина більш оптимістична...ніж песимістична.

НБУ рулит всем рынком, статистика говорит, что вынос гривны с валютой закончился, потому ближайший месяц будет все ровно, если не будет существенного девалва и последующего выноса депозитов.

Кредитный портфель - самые кредитующие банки, аля Моно / Форвард и прочая мелочь просто сформируют резерв, если их не жахнет тот же НБУ за нарушение нормативов.

Виніс валюти притормозився...а якість кредитного портфеля продовжить погіршення...НБУ заставить формувати резерви і доливати в капітал....а от чи всі справляться з цим завданням?
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 17:31

Re: Байки про банки і не тільки....

  Faceless написав:ще никаким боком, российский Альфабанк такой же дочерний как и украинский, если какая-то помощь и понадобится, то она будет от материнской структуры в Европе, но никак не из р


Сразу всем отвечу

В укргазе был годовой депозит в долларах под 7%, в понедельник на то же физ лицо оформили новый депозит и на новое физ лицо открыли новый счет и новый депозит, под 5,25%. Почему-то условий по доллару и евро нет онлайн.

Теперь, укргазбанк не государственный а принадлежит государству (на 97%), разница хоть и "формальная", но при большой проблеме спасать будут уже во вторую очередь, приват там же.

Овгз - было окно возможностей - по 7% в баксах, сколько сейчас - не знаю.

По Альфа - не обманывайте сами себя, основной бизнесс банка в России, "европейские партнеры" - малая часть в капиталле, если у российского бизнесса будут проблемы (нефть или санции), то наша дочка нафиг не нужна, спасать некому.
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Kripo
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