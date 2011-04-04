Так всі памятають як робиш платіж в Приват24 у Бєні а шаблон вискакує у А24 в Братків.
Більшого повязання і бути не може.
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Додано: П'ят 08 тра, 2020 16:28
Re: Байки про банки і не тільки....
Так всі памятають як робиш платіж в Приват24 у Бєні а шаблон вискакує у А24 в Братків.
Більшого повязання і бути не може.
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Додано: П'ят 08 тра, 2020 16:33
Виніс валюти притормозився...а якість кредитного портфеля продовжить погіршення...НБУ заставить формувати резерви і доливати в капітал....а от чи всі справляться з цим завданням?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 08 тра, 2020 17:31
Re: Байки про банки і не тільки....
Сразу всем отвечу
В укргазе был годовой депозит в долларах под 7%, в понедельник на то же физ лицо оформили новый депозит и на новое физ лицо открыли новый счет и новый депозит, под 5,25%. Почему-то условий по доллару и евро нет онлайн.
Теперь, укргазбанк не государственный а принадлежит государству (на 97%), разница хоть и "формальная", но при большой проблеме спасать будут уже во вторую очередь, приват там же.
Овгз - было окно возможностей - по 7% в баксах, сколько сейчас - не знаю.
По Альфа - не обманывайте сами себя, основной бизнесс банка в России, "европейские партнеры" - малая часть в капиталле, если у российского бизнесса будут проблемы (нефть или санции), то наша дочка нафиг не нужна, спасать некому.
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Додано: П'ят 08 тра, 2020 18:45
Какая помощь, о чем фантазии
На 01.04.2020 г. ликвидность Альфы 30.5 млрд грн vs 63 млрд грн средств клиентов.
Плюс еще 10 - 15 ярдов можно будет сразу порезать по карточным кредитам в случае большого шухера. Касательно низких цен на нефть - другие нефтедобывающие страны быстрее с такими ценами опухнут, нежели Россия.
А при выборе банка для вкладов, превышающий понт, сравнивайте ликвидность банка с обязательствами перед физиками-юриками.
Додано: П'ят 08 тра, 2020 18:52
Банківська система має надліквідність близько 200 млрд грн, але будь-який банк у випадку потреби у коштах може отримати кредити від НБУ.
Про це заявив голова НБУ Яків Смолій під час доповіді на засіданні фінансового комітету Ради.
"Банківська система має сьогодні надліквідність - це біля 200 млрд грн. Проте якщо будь-який банк відчуває потребу в коштах, він може отримати кредити від НБУ швидше і легше", - сказав Смолій.
"Для того, щоб маскимально вивільнити кошти банків для підтримки економіки, ми рекомендували банкам утриматись від виплат дивідендів", - додав він.
Додано: П'ят 08 тра, 2020 19:11
Можете скрин договора показать или как-то по-другому свои слова подтвердить ?
Додано: П'ят 08 тра, 2020 19:17
Цінні папери Привата вже продали у 2016-му мінфіну за 1 грн.
Те, що А-Банка з 2007-го по 2015-й належала Прихвату і була частково інтегрована у його інформаційну систему, ніяк не вказує на те, що нові власники А-Банки є пов’язаними особами зі старими власниками Прихвату. Є якісь адекватні аргументи? Не те, щоб я дуже переживав за статки двох ОПЗЖопих братків чи можливо пов’язаного з ними Бені, але цей наіоналізаційно-судовий цирк конкретно напружу білими нитками, якими він був пошитий.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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