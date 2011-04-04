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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 870871872873>
Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 16:28

Re: Байки про банки і не тільки....

  klug написав:А як сурків потім таки визнають пов'язаними особами?

Так всі памятають як робиш платіж в Приват24 у Бєні а шаблон вискакує у А24 в Братків.
Більшого повязання і бути не може.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 16:33

  newset написав:
  Квесторе_поверніться написав:Ось така картинка малюється в НБУ
https://bank.gov.ua/admin_uploads/artic ... 06.pdf?v=4
Основну тривогу викликає виніс валюти і погіршення кредитного портфеля.
Як на мене, картина більш оптимістична...ніж песимістична.

НБУ рулит всем рынком, статистика говорит, что вынос гривны с валютой закончился, потому ближайший месяц будет все ровно, если не будет существенного девалва и последующего выноса депозитов.

Кредитный портфель - самые кредитующие банки, аля Моно / Форвард и прочая мелочь просто сформируют резерв, если их не жахнет тот же НБУ за нарушение нормативов.

Виніс валюти притормозився...а якість кредитного портфеля продовжить погіршення...НБУ заставить формувати резерви і доливати в капітал....а от чи всі справляться з цим завданням?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 17:31

Re: Байки про банки і не тільки....

  Faceless написав:ще никаким боком, российский Альфабанк такой же дочерний как и украинский, если какая-то помощь и понадобится, то она будет от материнской структуры в Европе, но никак не из р


Сразу всем отвечу

В укргазе был годовой депозит в долларах под 7%, в понедельник на то же физ лицо оформили новый депозит и на новое физ лицо открыли новый счет и новый депозит, под 5,25%. Почему-то условий по доллару и евро нет онлайн.

Теперь, укргазбанк не государственный а принадлежит государству (на 97%), разница хоть и "формальная", но при большой проблеме спасать будут уже во вторую очередь, приват там же.

Овгз - было окно возможностей - по 7% в баксах, сколько сейчас - не знаю.

По Альфа - не обманывайте сами себя, основной бизнесс банка в России, "европейские партнеры" - малая часть в капиталле, если у российского бизнесса будут проблемы (нефть или санции), то наша дочка нафиг не нужна, спасать некому.
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Kripo
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 18:45

  Kripo написав:
  Faceless написав:ще никаким боком, российский Альфабанк такой же дочерний как и украинский, если какая-то помощь и понадобится, то она будет от материнской структуры в Европе, но никак не из р

По Альфа - не обманывайте сами себя, основной бизнесс банка в России, "европейские партнеры" - малая часть в капиталле, если у российского бизнесса будут проблемы (нефть или санции), то наша дочка нафиг не нужна, спасать некому.

Какая помощь, о чем фантазии :roll:
На 01.04.2020 г. ликвидность Альфы 30.5 млрд грн vs 63 млрд грн средств клиентов.
Плюс еще 10 - 15 ярдов можно будет сразу порезать по карточным кредитам в случае большого шухера. Касательно низких цен на нефть - другие нефтедобывающие страны быстрее с такими ценами опухнут, нежели Россия.

А при выборе банка для вкладов, превышающий понт, сравнивайте ликвидность банка с обязательствами перед физиками-юриками.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 18:52

Банківська система має надліквідність близько 200 млрд грн, але будь-який банк у випадку потреби у коштах може отримати кредити від НБУ.

Про це заявив голова НБУ Яків Смолій під час доповіді на засіданні фінансового комітету Ради.

"Банківська система має сьогодні надліквідність - це біля 200 млрд грн. Проте якщо будь-який банк відчуває потребу в коштах, він може отримати кредити від НБУ швидше і легше", - сказав Смолій.

"Для того, щоб маскимально вивільнити кошти банків для підтримки економіки, ми рекомендували банкам утриматись від виплат дивідендів", - додав він.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 19:11

  Kripo написав:
Сразу всем отвечу

В укргазе был годовой депозит в долларах под 7%, в понедельник на то же физ лицо оформили новый депозит и на новое физ лицо открыли новый счет и новый депозит, под 5,25%. Почему-то условий по доллару и евро нет онлайн.



Можете скрин договора показать или как-то по-другому свои слова подтвердить ?
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 19:17

  flyman написав:продадуть цінні папери Привата назад і покладуть на депозит

Цінні папери Привата вже продали у 2016-му мінфіну за 1 грн.
  Квесторе_поверніться написав:
  klug написав:А як сурків потім таки визнають пов'язаними особами?

Так всі памятають як робиш платіж в Приват24 у Бєні а шаблон вискакує у А24 в Братків.
Більшого повязання і бути не може.

Те, що А-Банка з 2007-го по 2015-й належала Прихвату і була частково інтегрована у його інформаційну систему, ніяк не вказує на те, що нові власники А-Банки є пов’язаними особами зі старими власниками Прихвату. Є якісь адекватні аргументи? Не те, щоб я дуже переживав за статки двох ОПЗЖопих братків чи можливо пов’язаного з ними Бені, але цей наіоналізаційно-судовий цирк конкретно напружу білими нитками, якими він був пошитий.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 19:31

  Квесторе_поверніться написав:Виніс валюти притормозився...а якість кредитного портфеля продовжить погіршення...НБУ заставить формувати резерви і доливати в капітал....а от чи всі справляться з цим завданням?


С одной стороны - вопрос риторический.
С другой стороны - банки, которые уже прижали уши, выплывут, но и даже выживут те, которые меньше всего старались кредитовать в прошлом году, или раздавать потребы / карты налево и направо.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 19:41

  Аlександр написав:А при выборе банка для вкладов, превышающий понт, сравнивайте ликвидность банка с обязательствами перед физиками-юриками.


Напомните, пожалуйста, это норматив H2?
Если не ошибаюсь, у Альфы он всегда был на уровне Привата >11%.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 19:46

Комради, допоможіть: є 1300 баксів 1996 року, частина з якоюсь іржою. Куди їх пристоїти (обмінки не беруть)? Приват, чи як вийти в гривню, без втрат?
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