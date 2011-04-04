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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 08 тра, 2020 19:48
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Додано: П'ят 08 тра, 2020 19:52
Додано: П'ят 08 тра, 2020 19:54
greenozon
Дайте інструкцію (маю тільки гривневу карту Привата). Можно в лічку... Соррі, але з зеленим ніколи не мав справу(((
Додано: П'ят 08 тра, 2020 20:09
jay2004
1. Відкриваєте депозит "Приват-Вклад" і поповнюєте його через касу, приміром, на $10.
2. Берете свої купюри 1996р., підходите до такого терміналу, обираєте в меню "поповнити депозит" і завантажуєте. Якщо якісь купюри виплюне - повторно вставляйте, лише зовсім випрані не візьме.
3. Замовляєте долар і наступного дня знімаєте всю суму в касі, без комісії.
4. Купюри, що залишились,- будь-кому із знайомих, що колись поїде до Польщі. Отримаєте злоті, бо пшеки приймають майже все.
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