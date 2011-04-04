RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 870871872873
Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 19:48

jay2004

Зображення

:)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8315
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 522 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 19:52

  jay2004 написав:Комради, допоможіть: є 1300 баксів 1996 року, частина з якоюсь іржою. Куди їх пристоїти (обмінки не беруть)? Приват, чи як вийти в гривню, без втрат?


Креди Агриколь вроде как берет ветхие баксы, хотя все зависит от бдительности самого кассира.
newset
 
Повідомлень: 33
З нами з: 05.04.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 19:54

greenozon

Дайте інструкцію (маю тільки гривневу карту Привата). Можно в лічку... Соррі, але з зеленим ніколи не мав справу(((
jay2004
 
Повідомлень: 2233
З нами з: 19.02.09
Подякував: 50 раз.
Подякували: 245 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 20:09

jay2004
1. Відкриваєте депозит "Приват-Вклад" і поповнюєте його через касу, приміром, на $10.
2. Берете свої купюри 1996р., підходите до такого терміналу, обираєте в меню "поповнити депозит" і завантажуєте. Якщо якісь купюри виплюне - повторно вставляйте, лише зовсім випрані не візьме.
3. Замовляєте долар і наступного дня знімаєте всю суму в касі, без комісії.
4. Купюри, що залишились,- будь-кому із знайомих, що колись поїде до Польщі. Отримаєте злоті, бо пшеки приймають майже все.
ib_investor
 
Повідомлень: 19
З нами з: 27.04.20
Подякував: 6 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 870871872873
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банки з підмоченою репутацією. Антирейтинг 1 ... 23, 24, 25
wolt450 » Пон 04 кві, 2011 19:22
244 214483
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 бер, 2019 16:23
octopus
Имеют ли право банки на конфискацию имущества? 1 ... 4, 5, 6
Anonymous » Сер 11 кві, 2012 15:31
50 82735
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лис, 2017 13:18
Stringer
Банки збільшують пільговий період за кредитними картками (до 1, 2
R2 » П'ят 27 тра, 2016 12:42
18 21396
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 лют, 2017 14:45
alex66food

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (18791)
08.05.2020 20:52
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.