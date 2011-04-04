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jay2004 1. Відкриваєте депозит "Приват-Вклад" і поповнюєте його через касу, приміром, на $10. 2. Берете свої купюри 1996р., підходите до такого терміналу, обираєте в меню "поповнити депозит" і завантажуєте. Якщо якісь купюри виплюне - повторно вставляйте, лише зовсім випрані не візьме. 3. Замовляєте долар і наступного дня знімаєте всю суму в касі, без комісії. 4. Купюри, що залишились,- будь-кому із знайомих, що колись поїде до Польщі. Отримаєте злоті, бо пшеки приймають майже все.
clientage написав:Ааа, эт то, шо на Исполниельную уже передано. Ок
Да. Только то что передали. Любая сумма Идешь платишь, потом тёте в исполнительную бумажечку показывать... потом они в банк передают... это жесть как долго... Каменный век, у меня так знакомый с алиментами - ни одной картой пользоваться не может.