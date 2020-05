Додано: П'ят 08 тра, 2020 22:11

Квесторе_поверніться написав: klug написав: А як сурків потім таки визнають пов'язаними особами? А як сурків потім таки визнають пов'язаними особами?

Так всі памятають як робиш платіж в Приват24 у Бєні а шаблон вискакує у А24 в Братків.

В них процесінг був спільний, та і зараз лишається досить подібним.

Це як би в тебе і мене був би той самий інтернет провайдер.

