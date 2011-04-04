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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 09 тра, 2020 14:31
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Додано: Суб 09 тра, 2020 14:51
Banderlog написав:ib_investor
з євро теж так можно?
по ідеї - так
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Додано: Суб 09 тра, 2020 16:15
Shaman написав: Acceptus написав: clientage написав:
Ааа, эт то, шо на Исполниельную уже передано. Ок
Да. Только то что передали. Любая сумма
Идешь платишь, потом тёте в исполнительную бумажечку показывать... потом они в банк передают... это жесть как долго...
Каменный век, у меня так знакомый с алиментами - ни одной картой пользоваться не может.
а вариант просто платить алименты, не?;)
холопов пороть запретили, за неуплату на содержание собственных детей блокируют карты - просто жесть и мракобесие
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