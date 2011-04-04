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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 871872873874
Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 14:31

Якова хочуть слухати в самому кінці.
http://finbalance.com.ua/news/zasidannya-vr-13-travnya-opublikovano-poryadok-denniy
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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  Banderlog написав:ib_investor з євро теж так можно?


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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 16:15

  Shaman написав:
  Acceptus написав:
  clientage написав:Ааа, эт то, шо на Исполниельную уже передано. Ок


Да. Только то что передали. Любая сумма :(
Идешь платишь, потом тёте в исполнительную бумажечку показывать... потом они в банк передают... это жесть как долго...
Каменный век, у меня так знакомый с алиментами - ни одной картой пользоваться не может.


а вариант просто платить алименты, не?;)

холопов пороть запретили, за неуплату на содержание собственных детей блокируют карты - просто жесть и мракобесие :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 19:21

Re: Байки про банки і не тільки....

  freeze написав:Альфа-банк находится в орбите влияния банковской империи Ротшильдов

І супостат пу під ними?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 21:38

  Квесторе_поверніться написав:
  freeze написав:Альфа-банк находится в орбите влияния банковской империи Ротшильдов

І супостат пу під ними?


Евреям всё-равно с кого прибыль снимать, очень предприимчивые люди.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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