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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 09 тра, 2020 14:31
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: Суб 09 тра, 2020 14:51
Banderlog написав:ib_investor
з євро теж так можно?
по ідеї - так
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Додано: Суб 09 тра, 2020 16:15
Shaman написав: Acceptus написав: clientage написав:
Ааа, эт то, шо на Исполниельную уже передано. Ок
Да. Только то что передали. Любая сумма
Идешь платишь, потом тёте в исполнительную бумажечку показывать... потом они в банк передают... это жесть как долго...
Каменный век, у меня так знакомый с алиментами - ни одной картой пользоваться не может.
а вариант просто платить алименты, не?;)
холопов пороть запретили, за неуплату на содержание собственных детей блокируют карты - просто жесть и мракобесие
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Додано: Суб 09 тра, 2020 19:21
freeze написав:
Альфа-банк находится в орбите влияния банковской империи Ротшильдов
І супостат пу під ними?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: Суб 09 тра, 2020 21:38
Квесторе_поверніться написав: freeze написав:
Альфа-банк находится в орбите влияния банковской империи Ротшильдов
І супостат пу під ними?
Евреям всё-равно с кого прибыль снимать, очень предприимчивые люди.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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freeze
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Додано: Нед 10 тра, 2020 05:38
Kripo написав:
...в понедельник на то же физ лицо оформили новый депозит и на новое физ лицо открыли новый счет и новый депозит, под 5,25%. Почему-то условий по доллару и евро нет онлайн.
А как депозит называется? На сайте ничего такого не нашёл
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MASolomko
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Додано: Нед 10 тра, 2020 08:25
MASolomko написав: Kripo написав:
...в понедельник на то же физ лицо оформили новый депозит и на новое физ лицо открыли новый счет и новый депозит, под 5,25%. Почему-то условий по доллару и евро нет онлайн.
А как депозит называется? На сайте ничего такого не нашёл
Скоріш за все депозит називається "персональні умови" через такі-то критерії
наприклда хіхі клієнт
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greenozon
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