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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 09 тра, 2020 14:31
Якова хочуть слухати в самому кінці.
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Додано: Суб 09 тра, 2020 14:51
+50грн !
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Додано: Суб 09 тра, 2020 16:15
холопов пороть запретили, за неуплату на содержание собственных детей блокируют карты - просто жесть и мракобесие
Додано: Суб 09 тра, 2020 19:21
Re: Байки про банки і не тільки....
І супостат пу під ними?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Суб 09 тра, 2020 21:38
Евреям всё-равно с кого прибыль снимать, очень предприимчивые люди.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Суб 09 тра, 2020 23:08
Додано: Нед 10 тра, 2020 05:38
Re: Байки про банки і не тільки....
А как депозит называется? На сайте ничего такого не нашёл
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Нед 10 тра, 2020 08:25
Скоріш за все депозит називається "персональні умови" через такі-то критерії
наприклда хіхі клієнт
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Нед 10 тра, 2020 16:14
Re: Байки про банки і не тільки....
Из дискуссии в теме таскомбанка, увидел, что очень много форумчан так и не поняли, какие именно изменения произошли в законе о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, который мы тут для простоты называем законом о финмониторинге. По неоднократным объяснениям и разъяснениям органа который осуществляет контроль, за соблюдением этого закона, изменения таковы:
1. Анонимные платежи и пополнения предоплаченных анонимных карт снижены с 15000 до 5000, однако анонимные платежи в бюджет, за коммуналку и погашение кредитов, включая кредитные карты увеличены с тех же 15000 до 30000. Это знаете, когда сторонние сервисы давно ограничивают лимит одной операции в 14999, потому что они не могут получить доступ у банков к данным клиента, который совершает через их сервис перевод или платёж. Но по закону, им и не нужен этот доступ, они просто должны дать идентификационные данные плательщика, подотчетному нбу банку, через который этот платёж совершается. Банки, которые в своих сервисах ограничивали один платёж суммой в 15000 для своих клиентов, делали это по причине тупости своих программистов или юристов. Потому что ни один аноним не может совершать платежи в иб или приложениях.
2. Обязательный финмониторинг повышен для операций с 150000 до 400000. Но теперь ему подлежат исключительно операции с наличкой, переводы зарубеж или публичными лицами. Тоесть наши платежи по сэп исключаются из обязательного финмониторинга, наши переводы с карт на карты исключаются из обязательного финмонторинга, если мы можем указать данные плательщика. А когда мы делаем переводы из банковских приложений или в иб, то мы это уже делаем не анонимно.
Маразматические попытки некоторых банков с тупицами на юридических, программных или руководящих должностях, ограничивать платежи и переводы своих клиентов со ссылками на якобы изменения в законе, не выдерживают никакой критики
Додано: Нед 10 тра, 2020 17:00
Re: Байки про банки і не тільки....
Юристы банковские обычно дуют на воду в таких вопросах. А программисты вообще ни чего не решают.
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