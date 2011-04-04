Додано: Нед 10 тра, 2020 16:14

Из дискуссии в теме таскомбанка, увидел, что очень много форумчан так и не поняли, какие именно изменения произошли в законе о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, который мы тут для простоты называем законом о финмониторинге. По неоднократным объяснениям и разъяснениям органа который осуществляет контроль, за соблюдением этого закона, изменения таковы:

1. Анонимные платежи и пополнения предоплаченных анонимных карт снижены с 15000 до 5000, однако анонимные платежи в бюджет, за коммуналку и погашение кредитов, включая кредитные карты увеличены с тех же 15000 до 30000. Это знаете, когда сторонние сервисы давно ограничивают лимит одной операции в 14999, потому что они не могут получить доступ у банков к данным клиента, который совершает через их сервис перевод или платёж. Но по закону, им и не нужен этот доступ, они просто должны дать идентификационные данные плательщика, подотчетному нбу банку, через который этот платёж совершается. Банки, которые в своих сервисах ограничивали один платёж суммой в 15000 для своих клиентов, делали это по причине тупости своих программистов или юристов. Потому что ни один аноним не может совершать платежи в иб или приложениях.

2. Обязательный финмониторинг повышен для операций с 150000 до 400000. Но теперь ему подлежат исключительно операции с наличкой, переводы зарубеж или публичными лицами. Тоесть наши платежи по сэп исключаются из обязательного финмониторинга, наши переводы с карт на карты исключаются из обязательного финмонторинга, если мы можем указать данные плательщика. А когда мы делаем переводы из банковских приложений или в иб, то мы это уже делаем не анонимно.

Маразматические попытки некоторых банков с тупицами на юридических, программных или руководящих должностях, ограничивать платежи и переводы своих клиентов со ссылками на якобы изменения в законе, не выдерживают никакой критики