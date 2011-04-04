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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 872873874875>
Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 14:31

Якова хочуть слухати в самому кінці.
http://finbalance.com.ua/news/zasidannya-vr-13-travnya-opublikovano-poryadok-denniy
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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  Banderlog написав:ib_investor з євро теж так можно?


по ідеї - так
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 16:15

  Shaman написав:
  Acceptus написав:
  clientage написав:Ааа, эт то, шо на Исполниельную уже передано. Ок


Да. Только то что передали. Любая сумма :(
Идешь платишь, потом тёте в исполнительную бумажечку показывать... потом они в банк передают... это жесть как долго...
Каменный век, у меня так знакомый с алиментами - ни одной картой пользоваться не может.


а вариант просто платить алименты, не?;)

холопов пороть запретили, за неуплату на содержание собственных детей блокируют карты - просто жесть и мракобесие :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 19:21

Re: Байки про банки і не тільки....

  freeze написав:Альфа-банк находится в орбите влияния банковской империи Ротшильдов

І супостат пу під ними?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 21:38

  Квесторе_поверніться написав:
  freeze написав:Альфа-банк находится в орбите влияния банковской империи Ротшильдов

І супостат пу під ними?


Евреям всё-равно с кого прибыль снимать, очень предприимчивые люди.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 23:08

  Shaman написав:
  Acceptus написав:
  clientage написав:


.


а вариант просто платить алименты, не?;)
Вы чё :?:
Дядя Дима
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 05:38

Re: Байки про банки і не тільки....

  Kripo написав:...в понедельник на то же физ лицо оформили новый депозит и на новое физ лицо открыли новый счет и новый депозит, под 5,25%. Почему-то условий по доллару и евро нет онлайн.
А как депозит называется? На сайте ничего такого не нашёл :(
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 08:25

  MASolomko написав:
  Kripo написав:...в понедельник на то же физ лицо оформили новый депозит и на новое физ лицо открыли новый счет и новый депозит, под 5,25%. Почему-то условий по доллару и евро нет онлайн.
А как депозит называется? На сайте ничего такого не нашёл :(


Скоріш за все депозит називається "персональні умови" через такі-то критерії
наприклда хіхі клієнт
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 16:14

Re: Байки про банки і не тільки....

Из дискуссии в теме таскомбанка, увидел, что очень много форумчан так и не поняли, какие именно изменения произошли в законе о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, который мы тут для простоты называем законом о финмониторинге. По неоднократным объяснениям и разъяснениям органа который осуществляет контроль, за соблюдением этого закона, изменения таковы:
1. Анонимные платежи и пополнения предоплаченных анонимных карт снижены с 15000 до 5000, однако анонимные платежи в бюджет, за коммуналку и погашение кредитов, включая кредитные карты увеличены с тех же 15000 до 30000. Это знаете, когда сторонние сервисы давно ограничивают лимит одной операции в 14999, потому что они не могут получить доступ у банков к данным клиента, который совершает через их сервис перевод или платёж. Но по закону, им и не нужен этот доступ, они просто должны дать идентификационные данные плательщика, подотчетному нбу банку, через который этот платёж совершается. Банки, которые в своих сервисах ограничивали один платёж суммой в 15000 для своих клиентов, делали это по причине тупости своих программистов или юристов. Потому что ни один аноним не может совершать платежи в иб или приложениях.
2. Обязательный финмониторинг повышен для операций с 150000 до 400000. Но теперь ему подлежат исключительно операции с наличкой, переводы зарубеж или публичными лицами. Тоесть наши платежи по сэп исключаются из обязательного финмониторинга, наши переводы с карт на карты исключаются из обязательного финмонторинга, если мы можем указать данные плательщика. А когда мы делаем переводы из банковских приложений или в иб, то мы это уже делаем не анонимно.
Маразматические попытки некоторых банков с тупицами на юридических, программных или руководящих должностях, ограничивать платежи и переводы своих клиентов со ссылками на якобы изменения в законе, не выдерживают никакой критики
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 17:00

Re: Байки про банки і не тільки....

Stringer написав: делали это по причине тупости своих программистов или юристов.


Юристы банковские обычно дуют на воду в таких вопросах. А программисты вообще ни чего не решают.
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