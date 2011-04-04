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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 10 тра, 2020 17:05
Stringer написав:
Анонимные платежи
Тут нуна учитывать одну особенность
Исходящий р2р-перевод из ИБ -- действительно НЕанонимен, т.к. банк знает кто зашел в ИБ
А вот ВХОДЯЩИЙ р2р-перевод анонимен, т.к. МПС не передает личные рек-ты плательщика по определению
С некоторых пор такие банки как Моня, Приват лупят в назначении р2р-платежа ФИО отправителя, но, боюсь этого недостаточно для точной идентификации, т.к. само это поле являет необязательным и никак не контролируется МПС, т.е. клиент и сам там может накатать отсебятину.
ИМХО, поэтому р2р-платеж принимающим банком и считается анонимным
Думаю, шо кредитки теперь нужно гасить только СЭПом. И спасибо, шо еще пока разрешают, например, жене погасить кредитку мужа или кума -- куме
ПС. Еще труднее т.н. агрегаторам -- лехтронным кошелькам, де регистрация проходит вааще по черте какому номеру телепона
ППС. Нуна шото придумать с ЕЦП
Востаннє редагувалось clientage
в Нед 10 тра, 2020 17:11, всього редагувалось 2 разів.
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Нед 10 тра, 2020 17:06
Aps написав:
Stringer написав: делали это по причине тупости своих программистов или юристов.
Юристы банковские обычно дуют на воду в таких вопросах. А программисты вообще ни чего не решают.
Там было не на что дуть - банк в своих иб и приложениях работает исключительно со своими идентифицированными клиентами. Не было и нет никаких причин ограничивать для них операции из за этого закона. Никаких. Совсем.
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Додано: Нед 10 тра, 2020 17:15
В кассе банка сейчас при платеже свыше 5000 грн ксерят твой паспорт, причём все страницы очень тщательно, кроме платежей ЖКХ и тд.
Правда идент.код не требуют.
Куда всё это идёт, зачем, где опять будут складироваться эти миллионы ксерокопий, всё это загадка. Проще для компьютеризации ксерить идентификационный код, а это не делают.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Нед 10 тра, 2020 17:20
clientage написав: Stringer написав:
Анонимные платежи
Тут нуна учитывать одну особенность
Исходящий р2р-перевод из ИБ -- действительно НЕанонимен, т.к. банк знает кто зашел в ИБ
А вот ВХОДЯЩИЙ р2р-перевод анонимен, т.к. МПС не передает личные рек-ты плательщика по определению
С некоторых пор такие банки как Моня, Приват лупят в назначении р2р-платежа ФИО отправителя, но, боюсь этого недостаточно для точной идентификации, т.к. само это поле являет необязательным и никак не контролируется МПС, т.е. клиент и сам там может накатать отсебятину.
ИМХО, поэтому р2р-платеж принимающим банком и считается анонимным
Думаю, шо кредитки теперь нужно гасить только СЭПом. И спасибо, шо еще пока разрешают, например, жене погасить кредитку мужа или кума -- куме
ПС. Еще труднее т.н. агрегаторам -- лехтронным кошелькам, де регистрация проходит вааще по черте какому номеру телепона
ППС. Нуна шото придумать с ЕЦП
Нет. Плательщик идентифицирован. Вы, со своего аккаунта совершаете платёж - вы плательщик, ваши данные есть у банка. Точка. Вы не сможете сказать, что я не знаю, кто мне эти деньги перевёл, понимаете?
И вообще, дух этого закона в его названии, и нбу открыто заявляет - нам не нужно, чтобы банки ограничивали безналичные платежи, а наоборот, и штрафует он их по этому закону не за безналичные операции и лимиты таких как мы, а за реальный схематоз
Востаннє редагувалось Stringer
в Нед 10 тра, 2020 17:25, всього редагувалось 1 раз.
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Stringer
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Додано: Нед 10 тра, 2020 17:24
Stringer написав:Там было не на что дуть - банк в своих иб и приложениях работает исключительно со своими идентифицированными клиентами. Не было и нет никаких причин ограничивать для них операции из за этого закона. Никаких. Совсем.
Я ж не про банки а про юристов и программистов) Первые страхуются по полной программе вторые тупо реализаторы.
Моё виденье закона, это три уровня контроля.
Первый до 5 тыс. без всяких проверок.
От 30 тыс возможность по необходимости отследить получателя и отправителя
От 400 тыс обязательный мониторинг операций.
Так как имхо закон написан не совсем однозначно имеем все эти проблемы.
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Aps
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Додано: Нед 10 тра, 2020 17:27
Aps написав:
Stringer написав:Там было не на что дуть - банк в своих иб и приложениях работает исключительно со своими идентифицированными клиентами. Не было и нет никаких причин ограничивать для них операции из за этого закона. Никаких. Совсем.
Я ж не про банки а про юристов и программистов) Первые страхуются по полной программе вторые тупо реализаторы.
Моё виденье закона, это три уровня контроля.
Первый до 5 тыс. без всяких проверок.
От 30 тыс возможность по необходимости отследить получателя и отправителя
От 400 тыс обязательный мониторинг операций.
Так как имхо закон написан не совсем однозначно имеем все эти проблемы.
Вы его читали? Или мы про разные законы говорим или про разное восприятие слов в них. Какие цитаты из него или комментаторов приводят вас к таким ошибочным выводам?
Ну нет там того, что вы пишите
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Додано: Нед 10 тра, 2020 17:35
Stringer написав:Вы его читали? Или мы про разные законы говорим или про разное восприятие слов в них. Какие цитаты из него или комментаторов приводят вас к таким ошибочным выводам?
Ну нет там того, что вы пишите
Читал. Свое виденье изложил. Какие выводы ошибочные?
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