Додано: Нед 10 тра, 2020 17:15

В кассе банка сейчас при платеже свыше 5000 грн ксерят твой паспорт, причём все страницы очень тщательно, кроме платежей ЖКХ и тд.

Правда идент.код не требуют.

Куда всё это идёт, зачем, где опять будут складироваться эти миллионы ксерокопий, всё это загадка. Проще для компьютеризации ксерить идентификационный код, а это не делают.

Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.