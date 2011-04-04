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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 10 тра, 2020 17:05
Stringer написав:
Анонимные платежи
Тут нуна учитывать одну особенность
Исходящий р2р-перевод из ИБ -- действительно НЕанонимен, т.к. банк знает кто зашел в ИБ
А вот ВХОДЯЩИЙ р2р-перевод анонимен, т.к. МПС не передает личные рек-ты плательщика по определению
С некоторых пор такие банки как Моня, Приват лупят в назначении р2р-платежа ФИО отправителя, но, боюсь этого недостаточно для точной идентификации, т.к. само это поле являет необязательным и никак не контролируется МПС, т.е. клиент и сам там может накатать отсебятину.
ИМХО, поэтому р2р-платеж принимающим банком и считается анонимным
Думаю, шо кредитки теперь нужно гасить только СЭПом. И спасибо, шо еще пока разрешают, например, жене погасить кредитку мужа или кума -- куме
ПС. Еще труднее т.н. агрегаторам -- лехтронным кошелькам, де регистрация проходит вааще по черте какому номеру телепона
ППС. Нуна шото придумать с ЕЦП
Востаннє редагувалось clientage
в Нед 10 тра, 2020 17:11, всього редагувалось 2 разів.
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Нед 10 тра, 2020 17:06
Aps написав:
Stringer написав: делали это по причине тупости своих программистов или юристов.
Юристы банковские обычно дуют на воду в таких вопросах. А программисты вообще ни чего не решают.
Там было не на что дуть - банк в своих иб и приложениях работает исключительно со своими идентифицированными клиентами. Не было и нет никаких причин ограничивать для них операции из за этого закона. Никаких. Совсем.
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Додано: Нед 10 тра, 2020 17:15
В кассе банка сейчас при платеже свыше 5000 грн ксерят твой паспорт, причём все страницы очень тщательно, кроме платежей ЖКХ и тд.
Правда идент.код не требуют.
Куда всё это идёт, зачем, где опять будут складироваться эти миллионы ксерокопий, всё это загадка. Проще для компьютеризации ксерить идентификационный код, а это не делают.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Нед 10 тра, 2020 17:20
clientage написав: Stringer написав:
Анонимные платежи
Тут нуна учитывать одну особенность
Исходящий р2р-перевод из ИБ -- действительно НЕанонимен, т.к. банк знает кто зашел в ИБ
А вот ВХОДЯЩИЙ р2р-перевод анонимен, т.к. МПС не передает личные рек-ты плательщика по определению
С некоторых пор такие банки как Моня, Приват лупят в назначении р2р-платежа ФИО отправителя, но, боюсь этого недостаточно для точной идентификации, т.к. само это поле являет необязательным и никак не контролируется МПС, т.е. клиент и сам там может накатать отсебятину.
ИМХО, поэтому р2р-платеж принимающим банком и считается анонимным
Думаю, шо кредитки теперь нужно гасить только СЭПом. И спасибо, шо еще пока разрешают, например, жене погасить кредитку мужа или кума -- куме
ПС. Еще труднее т.н. агрегаторам -- лехтронным кошелькам, де регистрация проходит вааще по черте какому номеру телепона
ППС. Нуна шото придумать с ЕЦП
Нет. Плательщик идентифицирован. Вы, со своего аккаунта совершаете платёж - вы плательщик, ваши данные есть у банка. Точка. Вы не сможете сказать, что я не знаю, кто мне эти деньги перевёл, понимаете?
И вообще, дух этого закона в его названии, и нбу открыто заявляет - нам не нужно, чтобы банки ограничивали безналичные платежи, а наоборот, и штрафует он их по этому закону не за безналичные операции и лимиты таких как мы, а за реальный схематоз
Востаннє редагувалось Stringer
в Нед 10 тра, 2020 17:25, всього редагувалось 1 раз.
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Stringer
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Додано: Нед 10 тра, 2020 17:24
Stringer написав:Там было не на что дуть - банк в своих иб и приложениях работает исключительно со своими идентифицированными клиентами. Не было и нет никаких причин ограничивать для них операции из за этого закона. Никаких. Совсем.
Я ж не про банки а про юристов и программистов) Первые страхуются по полной программе вторые тупо реализаторы.
Моё виденье закона, это три уровня контроля.
Первый до 5 тыс. без всяких проверок.
От 30 тыс возможность по необходимости отследить получателя и отправителя
От 400 тыс обязательный мониторинг операций.
Так как имхо закон написан не совсем однозначно имеем все эти проблемы.
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Aps
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Додано: Нед 10 тра, 2020 17:27
Aps написав:
Stringer написав:Там было не на что дуть - банк в своих иб и приложениях работает исключительно со своими идентифицированными клиентами. Не было и нет никаких причин ограничивать для них операции из за этого закона. Никаких. Совсем.
Я ж не про банки а про юристов и программистов) Первые страхуются по полной программе вторые тупо реализаторы.
Моё виденье закона, это три уровня контроля.
Первый до 5 тыс. без всяких проверок.
От 30 тыс возможность по необходимости отследить получателя и отправителя
От 400 тыс обязательный мониторинг операций.
Так как имхо закон написан не совсем однозначно имеем все эти проблемы.
Вы его читали? Или мы про разные законы говорим или про разное восприятие слов в них. Какие цитаты из него или комментаторов приводят вас к таким ошибочным выводам?
Ну нет там того, что вы пишите
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Додано: Нед 10 тра, 2020 17:35
Stringer написав:Вы его читали? Или мы про разные законы говорим или про разное восприятие слов в них. Какие цитаты из него или комментаторов приводят вас к таким ошибочным выводам?
Ну нет там того, что вы пишите
Читал. Свое виденье изложил. Какие выводы ошибочные?
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Додано: Нед 10 тра, 2020 17:48
Aps написав:
Stringer написав:Вы его читали? Или мы про разные законы говорим или про разное восприятие слов в них. Какие цитаты из него или комментаторов приводят вас к таким ошибочным выводам?
Ну нет там того, что вы пишите
Читал. Свое виденье изложил. Какие выводы ошибочные?
2 и 3
2. 30000 - это лимит для анонимных оплат в бюджет, за коммуналку и кредиты
4. 400000 - это максимум для операций с наличкой, переводов за рубеж и оплат публичных деятелей, без передачи информации в госфинмониоринг
А банки могут и должны проверять любые подозрительные операции от 0,01 грн
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Додано: Нед 10 тра, 2020 20:03
newset написав:
Уж думаю многих банкопад 2014 научил хранить свои деньги в надежных фин. учреждениях / либо под матрасом, ну и никак в мелких или раскрученных ком банках.
Ну, 2014й год был еще не банкопадный.
Фонд тогда а)выводил с рынка кучу мелких карманных банчиков, которые обанкротились еще аж в 2008-2012 годах,
б)разбирался со всякими Перкомбанками, Надрами и прочими Гарантами, у которых отзывали лицензии за махинации предыдущих лет
Лично я в конце июля 2014-го открыла в Привате вклад 10К $ (под 10%) и при этом мне пришлось отстоять немалую очередь к менеджеру, т.к. куча народа тоже открывали депозиты.
Настоящий банкопад начался лишь только в 2015м - тогда каждую неделю банки падали пачками.
либо под матрасом
Это самый дорогой, самый опасный и самый ненадежный вариант
newset написав:
ну и никак в мелких или раскрученных ком банках
Наоборот!
Деньги надо держать именно в мелких и именно в раскрученных
Фонд всегда сначала выплачивает клиентам мелких банков, потом - клиентам раскрученных банков, а потом уже всем остальным
Проверено лично опытным путем на 17-ти временных администрациях.
Востаннє редагувалось lubopytnaya
в Нед 10 тра, 2020 20:15, всього редагувалось 1 раз.
Жадность и Отвага!
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Додано: Нед 10 тра, 2020 20:11
Stringer написав:2 и 3
2. 30000 - это лимит для анонимных оплат в бюджет, за коммуналку и кредиты
4. 400000 - это максимум для операций с наличкой, переводов за рубеж и оплат публичных деятелей, без передачи информации в госфинмониоринг
А банки могут и должны проверять любые подозрительные операции от 0,01 грн
Так разве тут есть противоречие с моими выводами? Это ж только варианты возможных ситуаций.
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