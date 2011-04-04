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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 10 тра, 2020 20:17
freeze написав:
В кассе банка сейчас при платеже свыше 5000 грн ксерят твой паспорт, причём все страницы очень тщательно, кроме платежей ЖКХ и тд.
Правда идент.код не требуют.
Куда всё это идёт, зачем, где опять будут складироваться эти миллионы ксерокопий, всё это загадка. Проще для компьютеризации ксерить идентификационный код, а это не делают.
нова почта при получении наложки больше 5 к тоже наксерила паспорт
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Diman
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