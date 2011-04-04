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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 10 тра, 2020 20:17
freeze написав:
В кассе банка сейчас при платеже свыше 5000 грн ксерят твой паспорт, причём все страницы очень тщательно, кроме платежей ЖКХ и тд.
Правда идент.код не требуют.
Куда всё это идёт, зачем, где опять будут складироваться эти миллионы ксерокопий, всё это загадка. Проще для компьютеризации ксерить идентификационный код, а это не делают.
нова почта при получении наложки больше 5 к тоже наксерила паспорт, еще и заставила расписаться на каждой странице. В отличии от скунсика, кстати сами впечатали штампик "копия верна" и это не пришлось писать от руки
Востаннє редагувалось Diman
в Нед 10 тра, 2020 21:32, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 10 тра, 2020 20:50
Diman написав: freeze написав:
В кассе банка сейчас при платеже свыше 5000 грн ксерят твой паспорт, причём все страницы очень тщательно, кроме платежей ЖКХ и тд.
Правда идент.код не требуют.
Куда всё это идёт, зачем, где опять будут складироваться эти миллионы ксерокопий, всё это загадка. Проще для компьютеризации ксерить идентификационный код, а это не делают.
нова почта при получении наложки больше 5 к тоже наксерила паспорт
Интересно, как они будут ксерить подтверждение через ДІЮ
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Додано: Нед 10 тра, 2020 21:05
jurasja написав:
Интересно, как они будут ксерить подтверждение через ДІЮ
Народ жалуется, что Новая Почта эту ДІЮ вообще не принимает - требуют докУмент.
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100 грн при открытии депозита в Universal Bank https://ubank.page.link/f5X3
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Додано: Нед 10 тра, 2020 21:07
ramaz написав: jurasja написав:
Интересно, как они будут ксерить подтверждение через ДІЮ
Народ жалуется, что Новая Почта эту ДІЮ вообще не принимает - требуют докУмент.
Может попозже придумают какой-то принтер в каждом отделении, чтобы прямо на Новой почте с телефона электронный вариант распечатывать
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Пон 11 тра, 2020 09:38
ramaz написав: jurasja написав:
Интересно, как они будут ксерить подтверждение через ДІЮ
Народ жалуется, что Новая Почта эту ДІЮ вообще не принимает - требуют докУмент.
и правильно делают, это просто картинка, а валидировать ее может только полиция
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