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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 873874875876
Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 20:17

  freeze написав:В кассе банка сейчас при платеже свыше 5000 грн ксерят твой паспорт, причём все страницы очень тщательно, кроме платежей ЖКХ и тд.
Правда идент.код не требуют.
Куда всё это идёт, зачем, где опять будут складироваться эти миллионы ксерокопий, всё это загадка. Проще для компьютеризации ксерить идентификационный код, а это не делают.
нова почта при получении наложки больше 5 к тоже наксерила паспорт, еще и заставила расписаться на каждой странице. В отличии от скунсика, кстати сами впечатали штампик "копия верна" и это не пришлось писать от руки
Востаннє редагувалось Diman в Нед 10 тра, 2020 21:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 20:50

  Diman написав:
  freeze написав:В кассе банка сейчас при платеже свыше 5000 грн ксерят твой паспорт, причём все страницы очень тщательно, кроме платежей ЖКХ и тд.
Правда идент.код не требуют.
Куда всё это идёт, зачем, где опять будут складироваться эти миллионы ксерокопий, всё это загадка. Проще для компьютеризации ксерить идентификационный код, а это не делают.
нова почта при получении наложки больше 5 к тоже наксерила паспорт


Интересно, как они будут ксерить подтверждение через ДІЮ :D
Получить карту бесплатно и заработать за это кешбек 50/100 грн:
Моно https://monobank.ua/r/G8Cu Форвард банк http://lx4.me/c/mzTSUKRf
jurasja
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 21:05

Re: Байки про банки і не тільки....

  jurasja написав:Интересно, как они будут ксерить подтверждение через ДІЮ

Народ жалуется, что Новая Почта эту ДІЮ вообще не принимает - требуют докУмент.
100 грн за открытие КОКО Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/f83DSxSy
100 грн при открытии депозита в Universal Bank https://ubank.page.link/f5X3
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 21:07

  ramaz написав:
  jurasja написав:Интересно, как они будут ксерить подтверждение через ДІЮ

Народ жалуется, что Новая Почта эту ДІЮ вообще не принимает - требуют докУмент.


Может попозже придумают какой-то принтер в каждом отделении, чтобы прямо на Новой почте с телефона электронный вариант распечатывать :mrgreen:
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 09:38

  ramaz написав:
  jurasja написав:Интересно, как они будут ксерить подтверждение через ДІЮ

Народ жалуется, что Новая Почта эту ДІЮ вообще не принимает - требуют докУмент.

и правильно делают, это просто картинка, а валидировать ее может только полиция
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 10:24

Re: Байки про банки і не тільки....

freeze написав:Может попозже придумают какой-то принтер в каждом отделении, чтобы прямо на Новой почте с телефона электронный вариант распечатывать :mrgreen:

Або прикрутити в ДІЇ функцію передачі даних через NFC, по аналогії з Gpay для банків, і використовувати придбані раніше сканери для ID-паспортів
https://rozetka.com.ua/135534930/p135534930/
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 10:47

Re: Байки про банки і не тільки....

Разбор | Доллары Газпрома укрепляют гривню. Что с курсом? Прогноз до 15 мая
https://finance.liga.net/ekonomika/arti ... do-15-maya
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