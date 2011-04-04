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freeze написав:В кассе банка сейчас при платеже свыше 5000 грн ксерят твой паспорт, причём все страницы очень тщательно, кроме платежей ЖКХ и тд. Правда идент.код не требуют. Куда всё это идёт, зачем, где опять будут складироваться эти миллионы ксерокопий, всё это загадка. Проще для компьютеризации ксерить идентификационный код, а это не делают.
нова почта при получении наложки больше 5 к тоже наксерила паспорт, еще и заставила расписаться на каждой странице. В отличии от скунсика, кстати сами впечатали штампик "копия верна" и это не пришлось писать от руки
Востаннє редагувалось Diman в Нед 10 тра, 2020 21:32, всього редагувалось 1 раз.
freeze написав:В кассе банка сейчас при платеже свыше 5000 грн ксерят твой паспорт, причём все страницы очень тщательно, кроме платежей ЖКХ и тд. Правда идент.код не требуют. Куда всё это идёт, зачем, где опять будут складироваться эти миллионы ксерокопий, всё это загадка. Проще для компьютеризации ксерить идентификационный код, а это не делают.
нова почта при получении наложки больше 5 к тоже наксерила паспорт
Интересно, как они будут ксерить подтверждение через ДІЮ
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Деякі фінустанови обіцяють бонуси іменинникам. Щоб отримати надбавку до ставки у Форвард банку, необхідно підписати договір безпосередньо в день народження. А ось в Укрсиббанку та банку Креді Агріколь бонус можна отримати, оформивши вклад протягом місяця після дня народження. В цьому випадку дохідність депозиту зросте на 0,25-0,5% річних. https://minfin.com.ua/ua/deposits/artic ... -depozitu/
В Агріколі колись мав надбавку, зараз не знаю чи є.