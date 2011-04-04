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Байки про банки
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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 874875876877
Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 17:11

Народ, а что в Киеве с марта месяца городской транспорт практически не работает?
А как же люди на работу ездят? :shock:
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 17:16

lubopytnaya
Как интересно, когда кто-то с Луны падает :wink:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 17:39

  lubopytnaya написав:Народ, а что в Киеве с марта месяца городской транспорт практически не работает?
А как же люди на работу ездят? :shock:


Громадський транспорт все ще по спец-перепустках...
(в теорії і по закону)
а на практиці - бачив до половини забитий пасажирами (усі в масках)

але я б не ризикнув - поручні, крісла, вікна, двері - самі розумієте :)
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 17:44

  Vorlon написав:lubopytnaya
Как интересно, когда кто-то с Луны падает :wink:

Ну, почему с Луны? :D
Я не пользуюсь городским транспортом с середины 90х, поэтому как-то не обращала внимание, ходит он сейчас или нет.
Тем более, что я с марта #залишайсявдома.
Но ведь многие предприятия работают.
Каким образом работники добираются до места работы?
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 17:46

lubopytnaya предприятие оформляет сперпропуск на сотрудника и он едет, транспорт ходит, но заметно реже
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 18:00

  greenozon написав:а на практиці - бачив до половини забитий пасажирами (усі в масках)
але я б не ризикнув - поручні, крісла, вікна, двері - самі розумієте :)

Как раз поручні, крісла, вікна, двері меня не пугают, т.к. я периодически крашу волосы. А в каждой упаковке краски для волос есть тонкие (но прочные) полиэтиленовые перчатки, в которых более-менее комфортно делать всё, что угодно.
Ну, и масок накупила себе всех цветов и оттенков, чтобы цвет маски сочетался с цветовой гаммой одежды.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 18:01

  Квесторе_поверніться написав:Тут не все так просто.
Як на мене Альфа група це своєрідний форпост супостата пу в Європі.
Відомі давні дружні звязки Авена з пу, коли ще той був на побігеньках в Собчака.
І коли досліджувати структуру активів в українській Альфі там стирчать вуха з Московії.

Ну дела.
А чо ж тогда государственный сбербанк РФ по всей восточной и центральной европе дочек наоткрывал в свое время, если у форпост в виде альфы уже имелсо :o
"Кто покупает доллары по курсу 13 гривен, сильно пожалеет" (c) баба лера-200, шестерка порки свинорыла.
escobar
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