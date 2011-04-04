Народ, а что в Киеве с марта месяца городской транспорт практически не работает?
А как же люди на работу ездят?
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Додано: Пон 11 тра, 2020 17:11
Народ, а что в Киеве с марта месяца городской транспорт практически не работает?
А как же люди на работу ездят?
Жадность и Отвага!
Додано: Пон 11 тра, 2020 17:39
Громадський транспорт все ще по спец-перепустках...
(в теорії і по закону)
а на практиці - бачив до половини забитий пасажирами (усі в масках)
але я б не ризикнув - поручні, крісла, вікна, двері - самі розумієте
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Пон 11 тра, 2020 17:44
Ну, почему с Луны?
Я не пользуюсь городским транспортом с середины 90х, поэтому как-то не обращала внимание, ходит он сейчас или нет.
Тем более, что я с марта #залишайсявдома.
Но ведь многие предприятия работают.
Каким образом работники добираются до места работы?
Жадность и Отвага!
Додано: Пон 11 тра, 2020 17:46
lubopytnaya предприятие оформляет сперпропуск на сотрудника и он едет, транспорт ходит, но заметно реже
Кешбечные карты!
Додано: Пон 11 тра, 2020 18:00
Как раз поручні, крісла, вікна, двері меня не пугают, т.к. я периодически крашу волосы. А в каждой упаковке краски для волос есть тонкие (но прочные) полиэтиленовые перчатки, в которых более-менее комфортно делать всё, что угодно.
Ну, и масок накупила себе всех цветов и оттенков, чтобы цвет маски сочетался с цветовой гаммой одежды.
Жадность и Отвага!
Додано: Пон 11 тра, 2020 18:01
Ну дела.
А чо ж тогда государственный сбербанк РФ по всей восточной и центральной европе дочек наоткрывал в свое время, если у форпост в виде альфы уже имелсо
"Кто покупает доллары по курсу 13 гривен, сильно пожалеет" (c) баба лера-200, шестерка порки свинорыла.
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