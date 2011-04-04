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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 875876877878
Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 21:10

  greenozon написав:
  lubopytnaya написав:Практически - никакой. Всё зачеркнуто.

мадам, а звідки ваш малюнок? надто він подібний на ізівей (легка дорога із англ)

https://www.eway.in.ua/ru/cities/kyiv/routes/287
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 21:37

  lubopytnaya написав:...
Ну, и масок накупила себе всех цветов и оттенков, чтобы цвет маски сочетался с цветовой гаммой одежды.

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Diman
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 22:43

  Diman написав:Шел второй год карантина

:mrgreen:

Зато на губной помаде можно сэкономить :wink:
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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  #<1 ... 875876877878
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