Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 11 тра, 2020 21:10
greenozon написав: lubopytnaya написав:
Практически - никакой. Всё зачеркнуто.
мадам, а звідки ваш малюнок? надто він подібний на ізівей (легка дорога із англ)
https://www.eway.in.ua/ru/cities/kyiv/routes/287
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Додано: Пон 11 тра, 2020 21:37
lubopytnaya написав:
...
Ну, и масок накупила себе всех цветов и оттенков, чтобы цвет маски сочетался с цветовой гаммой одежды.
Diman
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Додано: Пон 11 тра, 2020 22:43
Diman написав:
Шел второй год карантина
Зато на губной помаде можно сэкономить
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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