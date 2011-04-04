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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 875876877878
Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 21:10

  greenozon написав:
  lubopytnaya написав:Практически - никакой. Всё зачеркнуто.

мадам, а звідки ваш малюнок? надто він подібний на ізівей (легка дорога із англ)

https://www.eway.in.ua/ru/cities/kyiv/routes/287
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 21:37

  lubopytnaya написав:...
Ну, и масок накупила себе всех цветов и оттенков, чтобы цвет маски сочетался с цветовой гаммой одежды.

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Diman
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 22:43

  Diman написав:Шел второй год карантина

:mrgreen:

Зато на губной помаде можно сэкономить :wink:
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 09:42

У травні карантин в Україні ще раз подовжать

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що після 22 травня карантин будуть подовжувати. Про це він заявив в ефірі "Сніданку з 1+1".

"Офіційно карантин до 22 травня, але це не кінцева дата. Ми будемо продовжувати", - заявив він.
За його словами, уряд зараз відпрацьовує, коли буде впроваджено кожен з 5 етапів виходу з карантину.
"Сьогодні важко прогнозувати. Зараз ми перебуваємо на піку захворюваності. Ми йдемо рівно останніх сім-вісім днів. У нас не збільшується кількість хворих відсотково. Ми навіть трішки падаємо по кількості відношення захворюваних до тих, хто вже хворіє. Ми все ще не мали жодного дня, коли кількість тих, хто одужав, перевищила або була рівною до кількості тих, хто захворів. Це дуже важливий етап переломний, коли ми будемо розуміти, що пройшли пік", - додав прем’єр.
olgerd
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