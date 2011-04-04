Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що після 22 травня карантин будуть подовжувати. Про це він заявив в ефірі "Сніданку з 1+1".
"Офіційно карантин до 22 травня, але це не кінцева дата. Ми будемо продовжувати", - заявив він. За його словами, уряд зараз відпрацьовує, коли буде впроваджено кожен з 5 етапів виходу з карантину. "Сьогодні важко прогнозувати. Зараз ми перебуваємо на піку захворюваності. Ми йдемо рівно останніх сім-вісім днів. У нас не збільшується кількість хворих відсотково. Ми навіть трішки падаємо по кількості відношення захворюваних до тих, хто вже хворіє. Ми все ще не мали жодного дня, коли кількість тих, хто одужав, перевищила або була рівною до кількості тих, хто захворів. Це дуже важливий етап переломний, коли ми будемо розуміти, що пройшли пік", - додав прем’єр.
olgerd написав:У травні карантин в Україні ще раз подовжать
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що після 22 травня карантин будуть подовжувати. Про це він заявив в ефірі "Сніданку з 1+1".
"Офіційно карантин до 22 травня, але це не кінцева дата. Ми будемо продовжувати", - заявив він. За його словами, уряд зараз відпрацьовує, коли буде впроваджено кожен з 5 етапів виходу з карантину. "Сьогодні важко прогнозувати. Зараз ми перебуваємо на піку захворюваності. Ми йдемо рівно останніх сім-вісім днів. У нас не збільшується кількість хворих відсотково. Ми навіть трішки падаємо по кількості відношення захворюваних до тих, хто вже хворіє. Ми все ще не мали жодного дня, коли кількість тих, хто одужав, перевищила або була рівною до кількості тих, хто захворів. Це дуже важливий етап переломний, коли ми будемо розуміти, що пройшли пік", - додав прем’єр.