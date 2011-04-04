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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 11 тра, 2020 21:10
Жадность и Отвага!
Додано: Пон 11 тра, 2020 21:37
Додано: Пон 11 тра, 2020 22:43
Жадность и Отвага!
Додано: Вів 12 тра, 2020 09:42
У травні карантин в Україні ще раз подовжать
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що після 22 травня карантин будуть подовжувати. Про це він заявив в ефірі "Сніданку з 1+1".
"Офіційно карантин до 22 травня, але це не кінцева дата. Ми будемо продовжувати", - заявив він.
За його словами, уряд зараз відпрацьовує, коли буде впроваджено кожен з 5 етапів виходу з карантину.
"Сьогодні важко прогнозувати. Зараз ми перебуваємо на піку захворюваності. Ми йдемо рівно останніх сім-вісім днів. У нас не збільшується кількість хворих відсотково. Ми навіть трішки падаємо по кількості відношення захворюваних до тих, хто вже хворіє. Ми все ще не мали жодного дня, коли кількість тих, хто одужав, перевищила або була рівною до кількості тих, хто захворів. Це дуже важливий етап переломний, коли ми будемо розуміти, що пройшли пік", - додав прем’єр.
Додано: Вів 12 тра, 2020 14:53
Теория карантина аналогичная Грузии, практическая реализация местная - оставшихся ждет коленно-переломный момент.
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Додано: Вів 12 тра, 2020 16:10
В Україні прибуток банківської системи за березень 2020 року склав всього 97 млн грн на тлі різкого зростання обсягів відрахувань до резервів, що у 43 рази нижче, ніж за березень 2019 року (4,21 млрд грн).
Про це сказано в травневому огляді Національного банку України.
Разом з тим прибуток банківського сектора в першому кварталі цього року був на 24% вище в порівнянні з аналогічним періодом минулого року і склав 15,97 млрд грн, близько 65% з якого сформував державний ПриватБанк.
В НБУ також передбачили різке погіршення фінансового результату банківського сектору у 2020 році.
Варто відзначити, що в Україні протягом останніх трьох років банки показували високу прибутковість.
Нацбанк разом з тим вважає, що більшість банків зможуть пройти цю кризу без залучення додаткового капіталу.
За прогнозом, до кінця 2020 року умови роботи банківського сектору істотно погіршаться, зокрема карантинні обмеження і пов'язане з ними падіння економіки тимчасово скоротять попит на банківські послуги.
"Комісійні доходи банків у порівнянні з минулорічними показниками, ймовірно, знизяться. Попит на інвестиційні кредити впав і не відновиться до кінця року. Зате попит на кредити на фінансування оборотного капіталу залишатиметься постійним і почне рости на етапі відновлення економіки", – йдеться в звіті.
На думку НБУ, для банків важливо продовжити кредитувати населення. Також, ймовірно, знизиться вартість позик.
Нацбанк зазначив, що кількість збиткових банків за перший квартал-2020 зросла з шести до 14, а їхній сукупний збиток склав 2,7 млрд грн.
Додано: Вів 12 тра, 2020 17:02
Re: Байки про банки і не тільки....
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