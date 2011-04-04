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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 12 тра, 2020 21:06
escobar в банке оккупанта? Кто ж признается
Кешбечные карты!
Додано: Вів 12 тра, 2020 21:32
omb, ну я вот в том числе и в альфе держу и не бздо
А сбер давно стал экстримом.
"Кто покупает доллары по курсу 13 гривен, сильно пожалеет" (c) баба лера-200, шестерка порки свинорыла.
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