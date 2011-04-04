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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 12 тра, 2020 21:06
escobar в банке оккупанта? Кто ж признается
Кешбечные карты!
Додано: Вів 12 тра, 2020 21:32
omb, ну я вот в том числе и в альфе держу и не бздо
А сбер давно стал экстримом.
"Кто покупает доллары по курсу 13 гривен, сильно пожалеет" (c) баба лера-200, шестерка порки свинорыла.
Додано: Вів 12 тра, 2020 23:09
Re: Байки про банки і не тільки....
А в использовании хранилища в Сбере видит кто-нибудь риски? Например, тот же Форум Новинского благополучно пускал в ячейки после начала ВА.
Додано: Сер 13 тра, 2020 08:07
Только вот в Польше нет таких депозитов в банках.
Точнее: такой процент можно получить лишь на часть суммы (обычно только на пополнения) и только на короткий срок от трёх месяцев до года.
Далее такой процент если и получится регулярно получать то лишь на сумму 10-20 тыс. злотых в отдельных банках. Остальные деньги хорошо если под 1,5-1,7 % удастся разместить. А так во многих банках предлагают 0,5-1% по депозитам, по сберегательным счетам ещё меньше.
При этом как и в Украине, в Польше сейчас тенденция снижения ставок.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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