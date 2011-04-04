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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 876877878879
Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 21:06

escobar в банке оккупанта? Кто ж признается
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 21:32

omb, ну я вот в том числе и в альфе держу и не бздо :o

А сбер давно стал экстримом.
"Кто покупает доллары по курсу 13 гривен, сильно пожалеет" (c) баба лера-200, шестерка порки свинорыла.
escobar
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 23:09

Re: Байки про банки і не тільки....

А в использовании хранилища в Сбере видит кто-нибудь риски? Например, тот же Форум Новинского благополучно пускал в ячейки после начала ВА.
serg1974
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 08:07

  flyman написав:та навіть вкласти в Польщі під 2% в злотий, то на курсовій різниці буде виграш.

Только вот в Польше нет таких депозитов в банках.

Точнее: такой процент можно получить лишь на часть суммы (обычно только на пополнения) и только на короткий срок от трёх месяцев до года.

Далее такой процент если и получится регулярно получать то лишь на сумму 10-20 тыс. злотых в отдельных банках. Остальные деньги хорошо если под 1,5-1,7 % удастся разместить. А так во многих банках предлагают 0,5-1% по депозитам, по сберегательным счетам ещё меньше.

При этом как и в Украине, в Польше сейчас тенденция снижения ставок.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 13:46

закон дозволить виявляти проблемність банків на більш ранніх стадіях, а значить зберігати активи неплатоспроможних банків і виводити банки з ринку з найменшими втратами.
http://finbalance.com.ua/news/vr-priynyala-zakon-pro-privatbank-ta-banki-bankruti-na-yakomu-napolyaha-mvf
Про державу подбали.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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